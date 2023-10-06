Головна Думки вголос Олеся Яхно
search button user button menu button
Олеся Яхно Політтехнологиня

Повільна війна? Росія хоче пересидіти західну владу

glavcom.ua
Чому світ після двох кривавих гарячих воєн у 20 столітті й однієї холодної знову прийшов до гарячої війни?
фото: ЗСУ

Про військову і не військову складові довгої війни

Останнім часом повсюдно стало звучати про те, що треба готуватися до війни в довгу.

Думаю, це, скоріше, свідчення більше неприйнятого, ніж прийнятого рішення Заходу.

У тому сенсі, що Захід, безумовно роблячи ставку на військове посилення України та її обороноздатність, все ж таки виходить із довгої війни як менш ризикованого варіанту для себе.

А що таке повільна війна? Це означає, що на тлі значущої допомоги Україні, фактично нової якості оборонної сфери (якщо ми говоримо про гарантії безпеки та перспективу створення спільних підприємств із виробництва озброєнь), поступового просування України до членства в ЄС і НАТО, протистояння все одно носитиме характер «на виснаження», де Росія: 1) хоче пересидіти західну владу, орієнтовану на єдність та євроатлантичну солідарність у протистоянні російській агресії; 2) хоче викликати втомленість в України, беручи не якістю, а кількістю.

У цьому немає жодного відкриття, про це вже багато і відкрито говорять. Як відповідь – на Заході часто повторюють, що допомога Україні має довгостроковий характер і враховує стратегічну перспективу.

При цьому ми бачимо різні прецеденти, коли маргінальні ультраправі й ультраліві сили стають владою. І стають вони владою не в останню чергу використовуючи тему глухого кута у військовому протистоянні. І в цьому теж немає жодного відкриття.

Я навіть прочитала в одній із публікацій західних ЗМІ, що є «поганий і хороший глухий кут протистояння для України». Хороший – це коли Україна поверне більшу частину територій і рухатиметься в бік членства в НАТО. Поганий – це коли Росія не тільки збереже контроль над більшою частиною окупованих територій, а й погрожуватиме новою агресією проти України.

Обговорення цих варіантів протистояння (де не звучить перемога України як повне повернення контролю над територіями в рамках 1991 року), очевидно, звучить не тільки через відсутність чіткого розуміння перемоги і миру. Але й через, як і раніше, дискутабельність бачення поствоєнного миру, гарантій безпеки і балансу сил у багатьох регіонах.

Тому що тоді треба буде говорити не тільки про наслідки війни, а й про причини того, чому їй не вдалося запобігти. Які передбачають не лише питання військової сили та протистояння їй військовими методами, а й інші механізми (чому вони перестали працювати) – те саме міжнародне право. Зрештою, чому світ після двох кривавих гарячих воєн у 20 столітті й однієї холодної знову прийшов до гарячої війни.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росія Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ відбили позиції біля Роботиного – ISW
ЗСУ відбили позиції біля Роботиного – ISW
3 жовтня, 04:49
Заступник міністра наголосив, що захист своєї держави є завданням кожного чоловіка
Темпи мобілізації в Україні збільшуватимуть? Міноборони дало відповідь
29 вересня, 20:02
Міністр оборони України Рустем Умєров
Умєров прокоментував можливі атаки РФ взимку на інфраструктуру України
27 вересня, 03:56
Росіяни встановлюють морські знаряддя на платформу бронетранспортера
Російські війська застосовують морське озброєння на суші – Bild
26 вересня, 16:31
Міноборони РФ показало кадри з засідання колегії за участі нібито командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова
Кремль «воскресив» командувача Чорноморського флоту Соколова (фото, відео)
26 вересня, 13:40
Мобільні групи прокурорів, Нацполіції та психологів виїжджають на деокуповані території, щоби зафіксувати злочини сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом
«Жителі однієї вулиці зрозуміли, що вони всі – постраждалі від російських ґвалтівників. І почали свідчити»
22 вересня, 15:15
Південна Корея передасть Україні техніку для прориву через мінні загородження
Південна Корея передасть Україні техніку для прориву через мінні загородження
18 вересня, 18:28
Оператори «Армії дронів» порушують плани окупантів
«Армія дронів» встановила рекорд зі знищення техніки окупантів
18 вересня, 16:00
Літаки «Уральських авіаліній» уже не вперше роблять аварійні посадки в полі
У Росії сталася аварія пасажирського літака
12 вересня, 06:54

Олеся Яхно

Повільна війна? Росія хоче пересидіти західну владу
Повільна війна? Росія хоче пересидіти західну владу
Перспектива членства. Україна нарешті отримала позитивний сигнал від Брюсселя?
Перспектива членства. Україна нарешті отримала позитивний сигнал від Брюсселя?
Уже навіть у Росії ніхто не вірить ні в який «один народ»
Уже навіть у Росії ніхто не вірить ні в який «один народ»
Протиріччя всередині Республіканської партії США. До чого тут Україна
Протиріччя всередині Республіканської партії США. До чого тут Україна
Великі проблеми європейської розвідки
Великі проблеми європейської розвідки
Тиждень самовизначення
Тиждень самовизначення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Про тригодинний виступ Путіна. Коротко
20K
Ексвикладачка столичного університету Більченко відкрито підтримала вбивства українців (фото)
12K
Суддя, яка залишила на волі ґвалтівників, звернулася до правоохоронців
9262
Арестович збурив мережу реакцією на теракт у селі Гроза
8660
Оголені жінки і докази воєнних злочинів: хакери зламали пошту полковника росгвардії (фото)
8621
Повістку кинули до поштової скриньки: ТЦК роз’яснив, чи потрібно йти у військкомат

Новини

Війська РФ завдали удару по центру Харкова
Сьогодні, 07:12
Склади, ракетні комплекси і вузли зв’язку: окупанти зазнали нищівних ударів
Сьогодні, 07:05
Анонс «Рамштайну» і готовність Трампа стати спікером Палати представників: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Канадські військові показали, як навчають українських бійців тактичної медицини
Сьогодні, 06:20
Хмарність та невеликі дощі: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:05
«Повернусь і спалю цей російський паспорт» – перехоплення ГУР
Сьогодні, 04:41

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту