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Зеленський підбив підсумки виїзного засідання міністрів закордонних справ держав ЄС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський підбив підсумки виїзного засідання міністрів закордонних справ держав ЄС
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

Зеленський: «Наша ключова інтеграційна мета – цього року вийти на початок переговорів щодо членства»

Президент України Володимир Зеленський за підсумками виїзного засідання міністрів закордонних справ держав – членів Європейського Союзу в Києві повідомив, що однієї із основних тем була інтеграція України в ЄС. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

«Наша ключова інтеграційна мета – цього року вийти на початок переговорів щодо членства. І сьогодні я вкотре почув на зустрічах, на перемовинах, що це абсолютно можливо. Україна точно виконає свою частину роботи: 7 рекомендацій Єврокомісії. Дуже важливо, щоб була аналогічна готовність до політичного рішення щодо України. Щодо початку переговорів із боку ЄС: усіх держав членів», – наголосив президент

Глава держави зазначив, що були всі міністри закордонних справ країн-членів, представники Єврокомісії, Верховний комісар з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

«Дуже продуктивна та змістовна зустріч. Дійсно в інтересах усієї Європи», – зазначив глава держави.

Також очільник України підкреслив, що дуже важливо, щоб була аналогічна готовність до політичного рішення щодо України, щодо початку переговорів і з боку Європейського Союзу, усіх держав-членів.

«Такий виїзний формат роботи цієї Ради – вперше за межами Європейського Союзу. Але це формально поза межами. Всі ми знаємо, що це лише питання часу, коли Україна стане членом ЄС. Тож фактично засідання відбулося вже в ЄС. Обʼєктивно наша країна є лідером у захисті саме тих основ, на яких тримається європейська єдність. Єдність сучасної Європи, що цінує свободу людей і рівність націй, цінує міжнародне право», – додав Зеленський.

Зеленський зазначив, що мав можливість поспілкуватись з усіма вищими дипломатами ЄС на двосторонньому рівні. Обговорювали захист України у війні та санкції.

Раніше повідомлялося, що Зеленський на неформальній зустрічі глав МЗС Євросоюзу в Києві дорікнув Євросоюзу через паузу у санкціях проти РФ.

Теги: санкції Володимир Зеленський Україна

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