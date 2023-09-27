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Білий дім відповів, чи зберігає Конгрес прихильність до підтримки України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім відповів, чи зберігає Конгрес прихильність до підтримки України
фото з відкритих джерел

Адміністрація Джо Байдена продовжить співпрацю із членами обох партій у Сенаті для забезпечення додаткового фінансування для України

Представниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила у вівторок, що обидві партії Конгресу продовжують підтримувати Україну, яка протягом понад 19 місяців протистоїть повномасштабному вторгненню з боку Росії. Про це йдеться в заяві речниці Білого дому Карін Жан-П’єр.

За її словами, у Білому домі пишаються тим, що вдалося забезпечити двопартійну підтримку фінансування для України, «й важливо, що це продовжується».

«Ми вважаємо, що обидві політичні партії у Конгресі віддані підтримці України», – додала вона.

Речниця Білого дому сказала, що адміністрація Джо Байдена продовжить співпрацю із членами обох партій у Сенаті для забезпечення додаткового фінансування для України.

«Радник із національної безпеки Джейк Салліван нещодавно сказав, що говорив із обома сторонами про важливість забезпечення додаткового фінансування в межах бюджетної резолюції. Це фінансування забезпечить підтримку українського народу, який мужньо бореться за свою свободу і демократію», – зазначила Жан-П’єр.

Раніше повідомлялося, що постачання військової допомоги Україні може ускладнитись, якщо з 1 жовтня частина уряду Сполучених Штатів Америки припинить свою роботу. 

Нагадаємо, Сполучені Штати можуть ухвалити рішення про передачу Україні ракети Atacms з касетною бойовою частиною вже цього тижня. 

Також перша партія американських танків Abrams вже прибула в Україну. Це сталося на кілька місяців раніше, ніж планувалося, і їх доставили для використання в контрнаступі України проти Росії. 

До слова, Україна і США спільно вироблятимуть зброю та оборонні системи.

Теги: партії фінансування Україна радник

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