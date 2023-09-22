Британська розвідка пояснила, чим обернуться для РФ вибухи у Криму

Чорноморський флот Росії швидше за все знову зазнав серйозної атаки

Протягом останніх чотирьох днів і Росія, і Україна зазнали надзвичайно інтенсивних ударів глибоко в тилу. Надходили повідомлення про вибухи на російських логістичних об'єктах, авіабазах та командних пунктах у Криму, Краснодарському краї та Підмосков'ї. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається у зведенні, Чорноморський флот Росії швидше за все знову зазнав серйозної атаки. Однак вибухи на авіабазі Чкаловський під Москвою, ймовірно, становитимуть найбільше стратегічне занепокоєння для російського керівництва. Це чутливе місце, оскільки тут розміщуються спеціальні військові літаки та VIP-транспорт для російських лідерів.

За даними британської розвідки, повідомлення про пошкодження літака спеціального призначення COOT (Іл-20) є особливо актуальними: точний варіант не зрозумілий, але ці цінні літаки виконують місії, які включають збір електронної розвідувальної інформації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас, за останній тиждень Росія неодноразово завдавала дальніх ударів по об'єктах на території України.

«Така незвичайна інтенсивність, ймовірно, частково є реакцією на інциденти в Росії та Криму. Оскільки ситуація на фронті відносно статична, кожна сторона шукає переваги, завдаючи ударів у стратегічну глибину свого супротивника», – зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, ЗСУ підтвердили удар по аеродрому в Криму. Також повідомлялося. що Росія вивела великі десантні кораблі з кримських пунктів базування.

Зранку 20 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунало декілька вибухів. Згодом стало відомо, що вони були результатом успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового, що неподалік Севастополя.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що Україна потужно вдарила по аеродрому «Саки» в окупованому Криму.