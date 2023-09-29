Столтенберг пояснив, чому важливо розвивати оборонну промисловість України

Єнс Столтенберг «Зброя для України – це шлях до миру»

Столтенберг високо оцінив винахідливість української оборонної промисловості

Чим більше Україна буде мати зброї, тим сильнішою вона буде на полі бою, і тим сильнішою буде її позиція за столом переговорів. Про це під час виступу на першому засіданні Міжнародного форуму оборонної промисловості в Києві заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Як зауважив Столтенберг, мужність не здатна зупинити безпілотники, а героїзм не здатний перехопити ракети. «Україні потрібні засоби високої якості, у великій кількості і швидко», – заявив генеральний секретар НАТО.

Зокрема, Столтенберг високо оцінив винахідливість української оборонної промисловості. За його словами вона впроваджує інновації – «від безпілотників до розмінувань» – з блискавичною швидкістю. Він додав, що чим сильнішою Україна буде на полі бою, тим сильнішою буде її позиція за столом переговорів.

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«Тому, хоча це може звучати як парадокс, зброя для України – це шлях до миру», – зауважив Столтенберг.

Як пише пресслужба Альянсу, на форумі були присутні великі оборонні компанії з усього НАТО. Зокрема, в ньому взяли участь представники більш ніж 20 країн.

Раніше Столтенберг повідомив, що НАТО уклало контрактів на 2,4 млрд євро для закупівлі боєприпасів для ЗСУ.