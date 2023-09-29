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Литовська компанія оновила літак президента України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Литовська компанія оновила літак президента України
Літак президента України оновили
фото: J&C Aero

Airbus A319 CJ президента України входить до парку державного авіаційного підприємства «Україна»

Литовська компанія J&C Aero завершила масштабну реконструкцію салону літака президента України Airbus A319 Corporate Jet. Про це  повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, в салоні замінили тканинне покриття, представницькі сидіння, дивани, внутрішнє покриття, килими, ламінат та інші частини салону. 

Також інженери J&C Aero розробили зміни в конструкції, необхідні для інтеграції нової системи розваг у польоті і модернізації системи управління салоном літака.

Оновлені елементи кабіни були виготовлені власною компанією J&C Aero, тоді як роботи з монтажу та технічного обслуговування були виконані компанією Magnetic MRO в Талліннському аеропорту відповідно до інструкцій з технічного обслуговування, розроблених J&C Aero.

«Безперечно, це був один із наших найскладніших і амбітних проектів», – зазначив генеральний директор J&C Aero Лаурінас Скукаускас.  

Зазначається, що Airbus A319 CJ президента України входить до парку державного авіаційного підприємства «Україна».

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден обрав ліврею для нового президентського літака та відмовився від дизайну, який затвердив попередній президент Дональд Трамп.

Теги: літак Володимир Зеленський Україна Литва

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