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Партія проросійського Додіка лідирує на виборах у сербській автономії Боснії і Герцеговини

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Партія проросійського Додіка лідирує на виборах у сербській автономії Боснії і Герцеговини
4 жовтня у Боснії і Герцеговині відбулися вибори
фото: Reuters

У Республіці Сербській перемагає «Союз незалежних соціал-демократів»

У Боснії і Герцеговині 4 жовтня відбулися вибори до трьох парламентів – Республіки Сербської, Федерації Боснії і Герцеговини та загальнодержавного парламенту. За попередніми результатами підрахунку голосів, у Республіці Сербській лідирує партія проросійського політика Мілорада Додіка – Союз незалежних соціал-демократів (SNSD). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Вибори до президії Боснії і Герцеговини

На виборах до президії Боснії і Герцеговини лідирують Денис Бечирович, який вдруге обійме посаду представника боснійського народу, Желька Цвіянович від сербського націоналістичного Альянсу незалежних соціал-демократів, яка також претендує на другий термін, та Даріяна Філіпович від націоналістичного Хорватського демократичного союзу.

Боснія і Герцеговина (БіГ) – федеративна/конфедеративна держава, створена за Дейтонською мирною угодою 1995 року, яка зупинила війну в регіоні. Складається з двох ключових утворень (ентитетів): Федерація Боснії і Герцеговини (переважно боснійці та хорвати) та Республіка Сербська (переважно серби).

Країна поділена на три основні державотворчі народи (боснійці-мусульмани, серби, хорвати) та має систему колективного управління – Президію БіГ з трьох осіб (по одному представнику від кожного народу). БіГ є офіційним кандидатом на вступ до Європейського Союзу, проте євроінтеграція постійно гальмується внутрішнім політичним протистоянням, сепаратистськими заявами лідерів Республіки Сербської та складним механізмом ухвалення рішень.

Республіка Сербська

У Республіці Сербській лідирує «Союз незалежних соціал-демократів». Партія вже здобула 34 мандати.

На другому місці опинилася партія «Покрет Сигурна Српска» (PSS) з 12 мандатами, а на третьому – «Сербська демократична партія» (SDS), яка здобула 11 мандатів. «Коаліція за державу», яка складається з пробоснійських партій Федерації Боснії і Герцеговини, згідно з прогнозом, отримує два місця в парламенті Республіки Сербської.

Федерація Боснії і Герцеговини 

На виборах до парламенту Федерації Боснії і Герцеговини (автономії під контролем боснійців і хорватів), перемагає «Партія демократичної дії» (SDA), отримавши 30,63%.

Друге місце посідає «Соціал-демократична партія Боснії і Герцеговини» (SDP) з 15,27%, а третє – коаліція, об'єднана навколо «Хорватської демократичної співдружності Боснії і Герцеговини» (HDZ) з 13,89%. На четвертому місці з 8,97% опинилася «Партія за Боснію і Герцеговину» (SBIG).

Згідно з попередніми результатами, 42 мандати в Палаті представників парламенту Боснії та Герцеговини будуть розподілені між 16 політичними утвореннями. Найбільше мандатів можуть отримати SDA, SNSD та SDP – дев'ять, шість та п'ять місць відповідно.

Теги: вибори Боснія і Герцеговина

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Політика

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