Reuters: «Альтернатива для Німеччини» перемагає на виборах у Саксонії-Ангальт

Програма партії «Альтернатива для Німеччини» передбачає відновлення зв'язків із Росією та збільшення викладання російської мови

Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) вирвалася на перше місце на виборах до парламенту землі Саксонія-Ангальт, здобувши 44,4% голосів за даними екзит-полів. Це вперше з часів Другої світової війни поставило ультраправих на поріг влади на регіональному рівні. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Консерватори канцлера Фрідріха Мерца значно відстали з результатом 18,3%, а Соціал-демократи та «Зелені» лише мінімально подолали бар'єр для проходу в парламент. Провідний кандидат від АдН Ульріх Зігмунд назвав цей результат історичним кроком до здобуття влади на федеральних виборах у 2029 році.

Програма партії передбачає суттєве обмеження імміграції, відновлення зв'язків із Росією, вихід із єврозони, обов'язкове підняття прапора Німеччини та виконання гімну в школах, а також збільшення викладання російської мови.

Вибори стали серйозним ударом по канцлеру Мерцу, оскільки 87% виборців землі висловили незадоволення роботою федерального уряду. Водночас коаліційні перспективи АдН залишаються складними, адже основні партії відмовляються співпрацювати з ними через класифікацію місцевого осередку спецслужбами як правоекстремістського. Потенційним партнером може стати лише ультраліва BSW, якщо вона подолає парламентський бар'єр.

Раніше повідомлялося, що вибори у східнонімецькій землі Саксонія-Ангальт не обіцяють канцлеру Фрідріху Мерцу жодних позитивних результатів, прогнозуючи лише політичне приниження різного ступеня. Згідно з передвиборчими опитуваннями, партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) впевнено лідирує, значно випереджаючи консерваторів з ХДС (Християнсько-демократичний союз Німеччини).

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц може зіткнутися із загрозою дострокової відставки вже восени 2026 року. У німецьких політичних колах почали обговорювати сценарій його заміни через рекордно низькі рейтинги та стрімке посилення «Альтернативи для Німеччини» (АдН).