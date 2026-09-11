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На з'їзді Республіканської партії Венса зустріли як майбутнього президента США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На з'їзді Республіканської партії Венса зустріли як майбутнього президента США
Відомо, що Рубіо готовий поступитися Венсу на виборах президента США
фото: AP

Віцепрезидент США Джей Ді Венс ніяк не коментував свої потенційні президентські амбіції

Під час закритого сніданку з делегатами та посадовцями на з'їзді Республіканської партії в Далласі учасники привітали віцепрезидента США Джей Ді Венса вигуками «48», натякаючи на його можливе обрання 48-м президентом країни на виборах 2028 року. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Сам політик утримався від будь-яких коментарів щодо своїх подальших президентських амбіцій. Захід відбувся в American Airlines Center на тлі з'їзду партії, де напередодні з двогодинною промовою про захист кордонів та порядок денний руху MAGA виступив Дональд Трамп.

У своєму виступі Венс наголосив, що проміжні вибори 2026 року ставлять перед країною суворий вибір між республіканцями зі здоровим глуздом та «божевільними людьми» з лівого табору, закликавши «націоналізувати ці вибори» та викривати дії демократів. Він застерег, що повернення контролю над Конгресом опозицією призведе до скасування економічних здобутків, податкових пільг та поглине країну в численних розслідуваннях.

Також віцепрезидент назвав ініціативу адміністрації Трампа щодо зниження цін на рецептурні ліки найпопулярнішою серед виборців. Хоча у самій промові політик оминув ідею Трампа про виплату громадянам дивідендів у розмірі $5 тис., пізніше в ефірі Fox News він захистив цю пропозицію, уточнивши, що такі виплати можуть мати обмеження залежно від рівня доходів.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс дедалі більше зміцнює свої позиції як можливий кандидат від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року. За даними Associated Press, державний секретар Марко Рубіо готовий відмовитися від участі у перегонах, якщо Венс вирішить балотуватися. 

Як зазначає видання, Рубіо неодноразово говорив своїм радникам і помічникам, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду президента від Республіканської партії у разі участі Венса у виборах.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що не планує балотуватися на третій президентський термін. Водночас він позитивно відгукувався як про Джей Ді Венса, так і про Марко Рубіо, зазначивши, що Республіканська партія має сильний кадровий резерв для майбутніх президентських виборів.

Теги: вибори президент Джей Ді Венс США

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