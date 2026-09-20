Попередньо загальноросійська явка після завершення голосування склала 56,66%

У Росії завершилося голосування на виборах до Держдуми. Останніми закрилися виборчі дільниці в Калінінградській області. На іноземних дільницях голосування ще триває. Про це повідомляє «Главком» із посилання м на російські медіа.

Попередньо загальноросійська явка після завершення голосування склала 56,66%. Для порівняння, у 2021 році було 51,72%, у 2016-му – 47,88%.

Два основні федеральні екзитполи вже оприлюднили перші цифри, і вони трохи різняться.

Дані Всеросійського центру вивчення громадської думки

«Единая Россия» – 49,4%.

КПРФ – 14,2%.

ЛДПР – 10,7%.

«Новые люди» – 9,7%.

«Справедливая Россия – За правду» – 6,6%.

За цим опитуванням п'ять партій долають 5% бар'єр. Центр опитав понад 266 тисяч людей на 11 755 дільницях у 69 регіонах.

Дані Інституту соціального маркетингу

«Единая Россия» – 50,8%.

КПРФ – 14,8%.

ЛДПР – 9,9%.

«Новые люди» – 8,6%.

«Справедливая Россия – За правду» – 5,5%.

За екзитполами «Справедливая Россия» опинилася лише на п'ятому місці, тоді як у попередньому скликанні вона мала значно вищу позицію. Натомість ЛДПР і «Новые люди» за цими даними піднімаються вище.

Перші офіційні цифри ЦВК

Після обробки 13,88% протоколів

«Единая Россия» – 57,54%.

КПРФ – 13,67%.

ЛДПР – 9,27%.

«Новые люди» – 7,96%.

«Справедливая Россия – За правду» – 5,16%.

Проагандисти стверджують, що явка на виборах у «ДНР» становила 81,62%, у «ЛНР» – 79,33%, у Запорізькій області – 78,55%, у Херсонській області – 74,61%.

Нагадаємо, на виборах до Державної думи РФ журналісти виявили близько 4,5 тис. дільниць, де бюлетені в перший день оброблялися з аномально високою швидкістю.

Ще до початку голосування в Росії повідомляли про тиск на спостерігачів і можливий примус виборців: у Воронежі та області близько 400 спостерігачів від КПРФ заявили про недопуск до роботи. «Главком» уже писав про перші повідомлення щодо порушень на виборах у РФ.