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На виборах до Сейму Латвії перемогла проукраїнська партія

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На виборах до Сейму Латвії перемогла проукраїнська партія
Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс та його дружина Анна проголосували на загальних виборах у Ризі 3 жовтня 2026 року
фото: Reuters

Проросійські партії отримують місця, але залишаються ізольованими

Перемога центристської партії «Єдиний список» на чолі з Андрісом Кульбергсом на парламентських виборах у Латвії відкриває шлях до формування нової коаліції, яка забезпечить продовження непохитної допомоги Україні та зміцнення безпеки східного флангу НАТО. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Кульбергс, який очолив уряд у травні після коаліційної кризи, пов'язаної з зальотами українських військових дронів, отримав 35,3% голосів та 42 місця у парламенті. Тепер він планує об'єднати зусилля з іншими проукраїнськими силами, тоді як проросійські та популістські партії, попри збільшення своєї присутності, залишаться в ізоляції та не зможуть блокувати підтримку Києва.

Формування нового латвійського уряду безпосередньо вплине на безпекову та оборонну співпрацю з Україною, адже Рига планує не лише утримувати оборонні витрати на рівні 5% ВВП, а й активно розширювати можливості боротьби з безпілотниками та розвивати відповідні технології. Кульбергс наголосив на важливості розриву будь-яких економічних зв'язків із Росією та підтвердив намір надалі посилювати підтримку України у її протистоянні російській агресії, гарантуючи збереження жорсткої лінії Балтійського регіону щодо Москви.

Раніше повідомлялося, що партія прем’єр-міністра Латвії Андріса Кулбергса «Об’єднаний список» лідирує на парламентських виборах, свідчать дані екзит-полу: вона має 35,6% голосів – понад утричі більше, ніж найближча конкурентка, «Латвія на першому місці».

Екзит-пол провів суспільний мовник LSM. «Латвія на першому місці» набирає 11,3% – майже вдвічі більше, ніж на виборах 2022 року. Далі йдуть «Прогресивні» (11,1%) та «Суверенна влада» разом з «Альянсом молодих латвійців» (10,8%). П’ятивідсотковий бар’єр долають також «Національний альянс» (8,7%) і «Нова єдність» (6,7%). Отже, до нового Сейму можуть пройти шість партій. Дані екзит-полу можуть відрізнятися від остаточних результатів, а мандати розподілять після підрахунку голосів.

До слова, Кулбергс очолив уряд у травні після того, як попередня коаліція розпалася через інциденти з безпілотниками. Під час кампанії він обіцяв посилити протидію дронам і зберегти видатки на оборону на рівні 5% ВВП. У серпні прем’єр визнав, що до придбаних антидронових систем «забули» закупити боєприпаси. Латвія межує з Росією та Білоруссю, є членом НАТО й підтримує Україну.

Теги: Латвія вибори

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