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Партія Мерца вперше не подолала бар’єр на виборах у Німеччині

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Партія Мерца вперше не подолала бар’єр на виборах у Німеччині
Політик визнав підсумки голосування невдалими
фото з відкритих джерел

Канцлер назвав результат ХДС «катастрофою», але пообіцяв продовжити реформаторський курс

Християнсько-демократичний союз (ХДС), який очолює канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, уперше в історії опинився нижче п'ятивідсоткового бар'єра на земельних виборах. У Мекленбурзі-Передній Померанії партія за попередньою оцінкою отримала 4,9% голосів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle.

Для ХДС це найгірший результат на земельних виборах за всю історію партії. За даними ARD, християнські демократи отримали 4,9% голосів, тоді як виборчий поріг у 5% є необхідним для проходження до ландтагу. Якщо цей показник підтвердять остаточно, ХДС уперше в історії ФРН не матиме представництва в одному із земельних парламентів через непроходження бар'єра.

Водночас різні німецькі мовники на момент оголошення перших результатів давали дещо різні цифри: у прогнозі ZDF ХДС залишався на рівні 5%, тоді як Reuters із посиланням на нові підрахунки повідомляв про 4,9%.

На виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії лідирує «Альтернатива для Німеччини» (АдН). За даними останніх підрахунків, партія отримала 38,3% голосів, тоді як Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) – 35,4%. «Ліві» набрали 6,5%, «Зелені» – 5,5%.

Партія Мерца вперше не подолала бар’єр на виборах у Німеччині фото 1
скрин: DW

Мерц назвав результат «катастрофою»

Сам політик визнав підсумки голосування у Мекленбурзі-Передній Померанії невдалими, назвавши їх «катастрофою», і заявив, що партія не може намагатися применшити значення отриманих цифр.

«Я хочу рухати нашу країну вперед. Реформи мають відбутися», – сказав Мерц після появи перших прогнозів. Він наголосив, що має намір продовжити роботу на посаді канцлера та реалізовувати заплановані зміни.

Йдеться, зокрема, про економічні та соціальні перетворення, які уряд планує проводити у сферах пенсійної системи, податків і охорони здоров'я. Серед завдань також – скорочення бюрократичних процедур та підтримка економіки. Reuters зазначає, що частина цих кроків залишається непопулярною серед виборців.

Канцлер пояснив результат тим, що партія опинилася між СДПН та АдН у боротьбі за голоси – протистояння цих двох сил фактично розмило позиції християнських демократів.

Паралельно в Берліні ХДС поступився «Лівим»: за попередніми даними, «Ліві» отримали 25,3% голосів, ХДС – 19%, АдН – 16,3%. Для Мерца це ще один невтішний сигнал із земельних виборів, які відбулися в один день у столиці та Мекленбурзі-Передній Померанії.

Партія Мерца вперше не подолала бар’єр на виборах у Німеччині фото 2
скрин: DW

Водночас ці цифри ще не є остаточними. Підрахунок голосів триває, а різні німецькі мовники наразі дають дещо відмінні показники для ХДС. Саме остаточний результат визначить, чи подолає партія п’ятивідсотковий бар’єр і збереже представництво в ландтазі.

До слова, ще до голосування всередині ХДС посилилися дискусії щодо політичного майбутнього Мерца, і 16 вересня всі вісім прем'єр-міністрів земель від партії виступили зі спільною заявою на його підтримку. Раніше «Главком» повідомляв, що Мерц скасував поїздку до ООН на тлі бунту у власній партії.

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Теги: партії Фрідріх Мерц Німеччина вибори

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