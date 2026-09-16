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Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
Любов Чешко – голова Вороньківської сільської ради, яка очолювала місцеву владу протягом 46 років
фото: voronkivska-sr.gov.u

Рішення про припинення повноважень Любові Чешко депутати ухвалили 15 вересня

Депутати Вороньківської сільської ради Бориспільського району на Київщині висловили недовіру голові громади 75-річній Любові Чешко та достроково припинили її повноваження. Відповідне рішення підтримали 19 депутатів, троє проголосували проти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Рішення було ухвалено 15 вересня під час третього пленарного засідання 57-ї чергової сесії сільської ради. Для дострокового припинення повноважень голови необхідно було щонайменше дві третини голосів (16) від загального складу ради.

Серед підстав депутати назвали систематичне невиконання посадових обов'язків, порушення вимог законодавства щодо управління майном та фінансами громади, а також ігнорування рішень сільради.

Крім того, йшлося про ненадання відповідей на депутатські запити, відсутність належного звітування перед територіальною громадою, недотримання вимог щодо скликання сесій та одноосібне ухвалення окремих рішень в управлінні справами громади.

Згідно з рішенням ради, повноваження Чешко припинилися 15 вересня. Обов'язки сільського голови тимчасово поклали на секретаря Вороньківської сільської ради Віталію Спис. Вона виконуватиме їх до обрання нового очільника громади.

Також секретар ради має направити копію рішення до відповідних державних органів для вирішення питання щодо призначення позачергових виборів.

Депутатка Бориспільської районної ради Юлія Семенова зазначила, що рішення такого змісту стало лише другим таким випадком у районі за роки незалежності. «Висловлення недовіри депутатами голові Вороньківської громади Любові Чешко – це другий випадок на Бориспільщині за роки незалежності. Попередній раз був 11 років тому в Щасливській сільській раді», – написала Семенова.

Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування фото 1
фото: Вороньківська сільська рада
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування фото 2
фото: Вороньківська сільська рада

Ключова деталь у цій історії – тривалість перебування Любові Чешко на посаді. Вона очолювала місцеву владу протягом 46 років.

Любов Чешко народилася 23 лютого 1951 року в селі Дорогінка Ічнянського району Чернігівської області. У 1980 році закінчила Київський державний педагогічний інститут імені Горького за спеціальністю «вчитель історії».

У 1970-1972 роках працювала вихователькою групи продовженого дня Кобижчанської середньої школи №2, а з 1972-го до 1980 року – вчителькою Процівської восьмирічної школи.

У 1980 році Чешко очолила Процівську сільську раду, якою керувала до 2020 року. З 2020 року вона була головою об'єднаної громади Вороньківської сільської ради. Її повноваження достроково припинили 15 вересня 2026 року.

Рік тому навколо Вороньківської сільради виник скандал через продаж земельної ділянки лісового фонду в селі Кийлів. Місцеві ЗМІ повідомляли про проведення обшуків у сільраді та помешканні Чешко. За їхніми даними, правоохоронці перевіряли можливі зловживання службовим становищем, підробку документів та продаж землі за заниженою вартістю.

Вороньківська громада є однією з найбільших за площею сільських громад Київщини. До її складу входять десять населених пунктів, зокрема Вороньків, Проців, Кийлів, Старе та Головурів. Загальна площа громади становить 667,7 кв. км.

Значну частину цієї території займають лісові масиви, а Проців і Кийлів відомі дорогою заміською нерухомістю та котеджними містечками. Зокрема, у Процеві свого часу планували елітне котеджне містечко «Посольська Гута» на 210 будинків, вілл, таунхаусів та апартаментів. У 2009 році забудовник також заявляв про намір звести там резиденцію для тодішнього президента Віктора Ющенка вартістю до €11 млн.

Сам Проців неодноразово опинявся в центрі уваги перших осіб держави. Віктор Ющенко, перебуваючи на посаді президента, приїздив до місцевого кінного клубу. У 2013 році село відвідав президент-втікач Віктор Янукович: він відкривав дитячий садок «Лісова казка» та вручав працівникам закладу ключі від соціального житла. Тоді головою Процівської сільради вже була Любов Чешко.

Нагадаємо, нещодавно кадрова історія з поваленням мера розгорнулася в Умані. 8 вересня з'їзд партії «За майбутнє» розглянув звернення Уманської міської територіальної виборчої комісії та одностайно підтримав відкликання Ірини Плетньової з посади міського голови.

Процедура відкликання розпочалася 26 липня, коли збори виборців Уманської міської територіальної громади внесли відповідну пропозицію та сформували ініціативну групу. На підтримку відкликання Плетньової було зібрано 6710 підписів виборців.

Ініціатори процедури заявляли, що робота міської голови, на їхню думку, не відповідала основним положенням передвиборної програми партії «За майбутнє», від якої її було обрано. Серед претензій називали підвищення низки тарифів, закриття дитячих садків під час війни, а також рішення у сфері розпорядження землею та комунальним майном.

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Теги: вибори Київщина

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