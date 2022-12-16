Пентагон оголосив про розширення навчання українських військових

За словами Райдера, у рамках програми навчання проходитимуть близько 500 українців на місяць

США оголосили про розширення навчання українських військових у Європі, «щоб включити спільні маневри та загальновійськові бойові дії». Про це сказав речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу, повідомляє CNN.

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«Відпрацювання загальновійськових маневрів – це логічний наступний крок у наших зусиллях з навчання, які почалися у 2014 році для нарощування потенціалу Збройних Сил України», – сказав він.

За словами Райдера, у рамках програми навчання проходитимуть близько 500 українців на місяць, починаючи із січня. Навчання проводитиметься у Німеччині.

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«У міру нашого просування вперед ми залишатимемося гнучкими і адаптованими залежно від наших українських партнерів і ситуації в Україні, яка змінюється», – сказав Райдер.

За його словами, США проводили такі навчання українських військових до повномасштабного російського вторгнення, починаючи з 2014 року.

«Коли Росія вторглася, ми відкликали наших інструкторів з України, і тепер це продовження навчання, яке ми проводили раніше», – сказав Райдер.

Нагадаємо, триває 296 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.