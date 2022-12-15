Окупанти проводять ротацію на Херсонщині. ЗСУ назвали причини

Росіяни створюють ешелоновану оборону на лівому березі Дніпр

На лівому березі Дніпра у тимчасово окупованій частині Херсонської області російські загарбники проводять ротацію, щоби підрозділи не чинили мародерства і не грабували. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін в ефірі національного телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що ситуація на Херсонщині залишається стабільною, лінія фронту не зазнала змін – противник продовжує обстрілювати населені пункти на правому березі Дніпра. Проте найбільш гарячою точкою залишається Херсон, який росіяни атакують щодня, намагаючись посіяти страх та паніку.

«Попри всі їхні дії, ми готові відбивати атаки. Росіяни проводять ротацію, щоб підрозділи не сиділи на місці і не чинили мародерства, вони здійснюють можливу підготовку, щоб підтримувати певний рівень боєздатності», – сказав Єрін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Єрін додав, що окупанти створюють ешелоновану оборону на лівому березі Дніпра, проте українська розвідка тримає все під контролем.

Нагадаємо, триває 295-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України.