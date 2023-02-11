У Пентагоні оцінили, скільки бойових танків РФ втратила в Україні

Українська сторона наразі оцінює втрати РФ у понад 3200 танків

У США розглядають варіант, що Росія втратила вже близько половини своїх танків, які були в неї на початку повномасштабної війни. Про це на публічній дискусії сказала Селест Волландер, помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки, пише «Голос Америки».

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За її словами, у боях проти України росіяни могли втрати близько половини бойових танків. Значно погіршився і стан сухопутних військ РФ. Тоді як у дещо кращому становищі перебувають військово-морські сили окупантів, зокрема, завдяки безпілотникам, які постачає країні-агресорці Іран.

Волландер також додала, що на сьогодні головну ставку у Кремлі роблять на людський ресурс. Вона переконана, що Росії не вдастся досягнути своїх стратегічних цілей в Україні, утім, передбачити завершення війни наразі ще вкрай непросто.

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На її думку, армія РФ змогла зробити висновки після низки невдач. Йдеться про те наступальні дії, які чинять російські окупанти в операціях під Бахмутом.

«Навіть перед лицем стратегічного програшу в Україні Росія залишиться військовою силою, тому ми повинні правильно оцінити плани, операції та можливості впоратися... Ми повинні бути впевнені, що також засвоюємо уроки та залишаємося попереду», – сказала Волландер.

Зазначимо, що українська сторона наразі оцінює втрати РФ у понад 3200 танків.

Нагадаємо, що нещодавня нищівна поразка окупантів під Вугледаром викликала в РФ істерику. Як відомо, під Вугледаром російські війська втратили кілька рот своєї штурмової піхоти та десятки одиниць бронетехніки.