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Яку техніку отримає Україна: заява глави Пентагону

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Яку техніку отримає Україна: заява глави Пентагону
Глава Пентагону не розкрив деталей та термінів вказаної військової допомоги
фото з відкритих джерел

США, Німеччина та Нідерланди нададуть Україні системи ППО американського виробництва Patriot

Україна отримає танки Leopard німецького виробництва від восьми країн-союзників. Крім того, США та Чехія дадуть додаткові танки до вже отриманих від Польщі Т-72. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання у форматі «Рамштайн».

Він зазначив, що США, Німеччина та Нідерланди нададуть Україні системи ППО американського виробництва Patriot. Своєю чергою Франція та Італія передадуть системи протиповітряної оборони SAMP/T.

Що отримає Україна від союзників:

  • Вісім країн постачатимуть в Україну танки Leopard – Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія, Нідерланди;
  • США, Польща та Чехія також поставлять танки на додаток до вже відправлених;
  • США, Німеччина, Нідерланди поставлять Україні системи ППО Patriot, Франція та Італія – SAMP/T;
  • Ще кілька країн ведуть роботу з постачання боєприпасів

Остін додав, що інші країни зголосилися допомогти у постачанні боєприпасів. Глава Пентагону не розкрив деталей та термінів вказаної військової допомоги.

Як повідомлялося, союзники продовжуватимуть надавати Україні підтримку в її боротьбі з російською агресією. Західні партнери обіцяють допомогти українцям навесні перейти в контрнаступ.

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Теги: Польща Німеччина зброя Канада Чехія Франція Нідерланди Італія Данія Іспанія Норвегія Португалія Україна озброєння танки контрнаступ системи ППО

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