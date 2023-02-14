Яку техніку отримає Україна: заява глави Пентагону

Глава Пентагону не розкрив деталей та термінів вказаної військової допомоги

США, Німеччина та Нідерланди нададуть Україні системи ППО американського виробництва Patriot

Україна отримає танки Leopard німецького виробництва від восьми країн-союзників. Крім того, США та Чехія дадуть додаткові танки до вже отриманих від Польщі Т-72. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання у форматі «Рамштайн».

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Він зазначив, що США, Німеччина та Нідерланди нададуть Україні системи ППО американського виробництва Patriot. Своєю чергою Франція та Італія передадуть системи протиповітряної оборони SAMP/T.

Що отримає Україна від союзників:

Вісім країн постачатимуть в Україну танки Leopard – Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія, Нідерланди;

США, Польща та Чехія також поставлять танки на додаток до вже відправлених;

США, Німеччина, Нідерланди поставлять Україні системи ППО Patriot, Франція та Італія – SAMP/T;

Ще кілька країн ведуть роботу з постачання боєприпасів

Остін додав, що інші країни зголосилися допомогти у постачанні боєприпасів. Глава Пентагону не розкрив деталей та термінів вказаної військової допомоги.

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Як повідомлялося, союзники продовжуватимуть надавати Україні підтримку в її боротьбі з російською агресією. Західні партнери обіцяють допомогти українцям навесні перейти в контрнаступ.