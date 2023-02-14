Яку техніку отримає Україна: заява глави Пентагону
США, Німеччина та Нідерланди нададуть Україні системи ППО американського виробництва Patriot
Україна отримає танки Leopard німецького виробництва від восьми країн-союзників. Крім того, США та Чехія дадуть додаткові танки до вже отриманих від Польщі Т-72. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання у форматі «Рамштайн».
Він зазначив, що США, Німеччина та Нідерланди нададуть Україні системи ППО американського виробництва Patriot. Своєю чергою Франція та Італія передадуть системи протиповітряної оборони SAMP/T.
Що отримає Україна від союзників:
- Вісім країн постачатимуть в Україну танки Leopard – Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія, Нідерланди;
- США, Польща та Чехія також поставлять танки на додаток до вже відправлених;
- США, Німеччина, Нідерланди поставлять Україні системи ППО Patriot, Франція та Італія – SAMP/T;
- Ще кілька країн ведуть роботу з постачання боєприпасів
Остін додав, що інші країни зголосилися допомогти у постачанні боєприпасів. Глава Пентагону не розкрив деталей та термінів вказаної військової допомоги.
Як повідомлялося, союзники продовжуватимуть надавати Україні підтримку в її боротьбі з російською агресією. Західні партнери обіцяють допомогти українцям навесні перейти в контрнаступ.
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