Пентагон взявся до закупівель ядерних мікрореакторів

Пентагон розглядає можливість використання ядерних мікрореакторів у віддалених та важкодоступних регіонах

Підрозділ оборонних інновацій Пентагону вибрав вісім компаній для розробки ядерних мікрореакторів, які могли б використовуватися для постачання електричної енергії баз Військово-повітряних сил і Сухопутних військ Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Breaking Defense.

Міноборони США виявило інтерес до розробок таких компаній, як Antares Nuclear, BWXT Advanced Technologies, General Atomics Electromagnetic Systems, Kairos Power, Oklo, Radiant Industries Incorporated, Westinghouse Government Services та X-Energy.

У термінах Міненерго США потужність мікрореактора становить від 1 до 20 мегават.

У завдання Пентагону входить закупівля таких систем, які б забезпечили автономне децентралізоване функціонування військових баз, електропостачання яких у час залежить від комерційних постачальників.

Пентагон також розглядає можливість використання ядерних мікрореакторів у віддалених та важкодоступних регіонах, де звичайні види палива можуть бути або недоступними, або значно дорожчими. Такі технології можуть відігравати важливу роль у підтримці військової інфраструктури в умовах зростаючих геополітичних загроз.

Нагадаємо, Пентагон спростував виведення контингенту зі Східної Європи. Міністерство оборони США переглядає військову структуру у Європі, однак жодного рішення про виведення військ не було ухвалено.