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Радника Пентагону терміново відправлено у відпустку через витік даних – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Радника Пентагону терміново відправлено у відпустку через витік даних – Reuters
Пентагон приховує що його радник міг поширити важливу інформацію
фото із відкритих джерел

Reuters: радника Пентагону було відправлено у відпустку за розголошення інформації 

За несанкціоноване розголошення інформації в адміністративну відпустку було відправлено радника міністра оборони США Піта Гегсета Ден Колдуелл. Про написало агентство Reuters з посиланням на джерела, повідомляє «Главком».

При цьому жодної фіційної інформації про це немає. Радника було ідентифіковано під час розслідування витоків в оборонному відомстві, розповів інсайдер. Чиновник нічого не повідомив про характер злитої інформації, але додав, що розслідування продовжується.

Перевірка в Пентагоні розпочалася на початку квітня, коли з'явилася інформація про витік інформації про удари американських збройних сил по Ємену в месенджері Signal. Відомо, що деякі працівники змусили пройти процедуру тестування на поліграфі. 

Колдуелла раніше критикували за погляди, які багато хто у Вашингтоні називали ізоляціоністськими. Сам він стверджував, що зацікавлений насамперед у правильній розстановці пріоритетів США. Зокрема радник називав війну в Іраку жахливим злочином. За його словами, американським військам краще було б залишатися вдома.

Нагадаємо, з'явились нові подробиці скандальної переписки в месенджері Signal. Зокрема, стало відомо про те, яким чином журналіст опинився в закритому груповому чаті про удари США по Ємену.

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Теги: США чиновник розслідування Пентагон радник

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