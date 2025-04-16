Радника Пентагону терміново відправлено у відпустку через витік даних – Reuters

Reuters: радника Пентагону було відправлено у відпустку за розголошення інформації

За несанкціоноване розголошення інформації в адміністративну відпустку було відправлено радника міністра оборони США Піта Гегсета Ден Колдуелл. Про написало агентство Reuters з посиланням на джерела, повідомляє «Главком».

При цьому жодної фіційної інформації про це немає. Радника було ідентифіковано під час розслідування витоків в оборонному відомстві, розповів інсайдер. Чиновник нічого не повідомив про характер злитої інформації, але додав, що розслідування продовжується.

Перевірка в Пентагоні розпочалася на початку квітня, коли з'явилася інформація про витік інформації про удари американських збройних сил по Ємену в месенджері Signal. Відомо, що деякі працівники змусили пройти процедуру тестування на поліграфі.

Колдуелла раніше критикували за погляди, які багато хто у Вашингтоні називали ізоляціоністськими. Сам він стверджував, що зацікавлений насамперед у правильній розстановці пріоритетів США. Зокрема радник називав війну в Іраку жахливим злочином. За його словами, американським військам краще було б залишатися вдома.

Нагадаємо, з'явились нові подробиці скандальної переписки в месенджері Signal. Зокрема, стало відомо про те, яким чином журналіст опинився в закритому груповому чаті про удари США по Ємену.