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Глава Пентагону усе ж доєднається до «Рамштайну», але у новому форматі – Politico

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Глава Пентагону усе ж доєднається до «Рамштайну», але у новому форматі – Politico
Раніше видання Defense News із посиланням на джерела писало, що США вперше пропустять засідання «Рамштайну»
фото: Yves Herman/Reuters

До зміни адміністрації у США засідання «Рамштайну» проводилося під керівництвом військових високопосадовців США

Міністр оборони США Піт Гегсет долучиться засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») 11 квітня онлайн. Як передає «Главком», про це повідомило Politico.

Раніше видання Defense News із посиланням на джерела писало, що США вперше пропустять засідання «Рамштайну», хоча раніше очолювали цю коаліцію. Тоді повідомлялося, що Гегсет не приєднається ні особисто, ні онлайн, і Пентагон навряд чи надішле високопоставлених представників.

До зміни адміністрації у США засідання «Рамштайну» проводилося під керівництвом військових високопосадовців США – глави Пентагону та глави Об'єднаного комітету начальників штабів США. Після зміни влади тодішній міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що майбутнє «Рамштайну» визначатиме вже нова адміністрація.

«Рамштайн», або Контактна група з питань оборони України, – ініціатива, яка була створена для того, щоб оцінювати оборонні потреби України й надавати допомогу.

Перша зустріч Контактної групи відбулася 26 квітня 2022 року на авіабазі ВПС США «Рамштайн» у Німеччині. До Контактної групи «Рамштайн» входять приблизно 50 країн, які надають військову допомогу Україні.

Нагадаємо, що у четвер, 10 квітня, у Брюсселі відбудеться нова зустріч «коаліції охочих». Зустріч очолять міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Інших деталей зустрічі делегація не надала.

Тим часом 11 квітня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яке проведуть Британія та Німеччина.

Також Зеленський обговорив з міністром оборони України підготовку до «Рамштайну», який запланований на п’ятницю. Пріоритет номер один – протиповітряна оборона, передусім протиракетна оборона, проти балістики. 

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Теги: Пентагон війна

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