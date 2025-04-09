Пентагон спростував виведення контингенту зі Східної Європи

Раніше повідомлялося, що високопосадовці Міноборони США розглядають пропозицію про виведення до 10 тис. військових

Сполучені Штати переглядають військову структуру у Європі

Міністерство оборони США переглядає військову структуру у Європі, однак жодного рішення про виведення військ не було ухвалено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP Info.

«Американська участь у НАТО є сильною, але США очікують, що європейські союзники будуть очолювати конвенційну оборону Європи», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, NBC News повідомило, що Сполучені Штати розглядають виведення до 10 тис. військовослужбовців зі Східної Європи.

Підрозділи, яких може торкнутись можливе рішення, є частиною 20 тис. військовослужбовців, яких експрезидент США Джо Байден розгорнув ще у 2022 році з метою зміцнення оборони країн, які межують з Україною.

Шість американських та європейських чиновників, які побажали залишатись анонімними, розповіли, що, якщо Пентагон підтримає пропозицію, це посилить побоювання про те, що Штати «відмовляються від своїх давніх союзників у Європі».

«Росіяни оцінять скорочення збройних сил США як послаблення стримування, і це збільшить їхню готовність втручатися в Європі різними способами по всьому спектру», – заявив старший віце-президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс.

Зазначалося, що остаточна кількість військових, яких США можуть вивести з території Східної Європи, ще не узгоджена.

Як повідомлялося, ймовірні домовленості американського президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним можуть мати тривожні наслідки не лише для України, а й для всієї Європи. США можуть вивести війська НАТО і залишити уразливою для російської армії.

Раніше американський лідер Дональд Трамп заявив, що його адміністрація затвердила оборонний бюджет США в розмірі близько $1 трлн.

До слова, командування американської армії оголосило про виведення своїх військових та техніки з польського хабу в Ясьонці, через який постачають допомогу для України.