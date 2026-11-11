Російська делегація анонсувала важливу заяву після переговорів в Абу-Дабі

Російська делегація все ж зробить заяви для преси

Представники РФ змінили плани стосовно брифінгу на другий день переговорів

Представники РФ планують виступити перед журналістами після завершення тристоронніх переговорів за участі України, США та Росії. Заяву очікують сьогодні вдень. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

За словами співрозмовника ТАСС, російська делегація зробить заяви для преси за підсумками переговорів в Абу-Дабі. Примітно, що після завершення першого раунду переговорів 10 листопада, делегація РФ анонсувала, що виступу перед журналістами не буде.

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Нагадаємо, що зустрічі проходять у тристоронньому форматі за участі представників України, США та Росії. Серед ключових питань переговорів – можливі шляхи завершення війни та територіальне врегулювання.

Очікується, що під час спілкування з пресою російська сторона повідомить про підсумки консультацій. Офіційного змісту майбутньої заяви наразі не оприлюднено.