Зеленський озвучив головне послання української делегації на переговорах в Абу-Дабі

Президент наголосив, що перед обговоренням майбутньої структури домовленостей, безпекових гарантій та економічного розвитку необхідно насамперед зупинити війну

Україна насамперед прагне зупинити війну, а вже після цього обговорювати структуру майбутніх домовленостей, безпеку та процвітання. Саме це послання українська делегація має донести під час переговорів в Абу-Дабі, заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Данії, пише «Главком».

«Спершу ми маємо подумати, як зупинити війну, потім – про структуру, далі – про безпеку і про процвітання. Я сподіваюся, що наша делегація в Абу-Дабі зможе донести це послання: перш за все потрібно зупинити війну», – сказав глава держави.

Президент таким чином окреслив послідовність, у якій Україна пропонує розглядати питання мирного врегулювання: спочатку припинення бойових дій, а потім – визначення параметрів домовленостей, гарантій безпеки та умов для подальшого розвитку.

Варто нагадати, що 11 листопада в Абу-Дабі триває другий день тристоронніх переговорів за участі України, США та Росії. Однією з ключових тем зустрічі має стати територіальне питання. Сторони також обговорюють можливі параметри завершення війни та подальші кроки для досягнення домовленостей.