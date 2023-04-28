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Перестановки в керівництві армії РФ: ISW оцінив, чи завадить це українському контрнаступу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Перестановки в керівництві армії РФ: ISW оцінив, чи завадить це українському контрнаступу
фото з відкритих джерел

У Росії зростає страх перед українським контрнаступом

Російське військове командування проводить перестановки в керівництві органів управління, пов’язаних із формуванням сил, забезпеченням і матеріально-технічним забезпеченням. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, генерал-полковник Олексій Кузьменков, заступник голови росгвардії, змінив генерал-полковника Михайла Мізінцева на посаді заступника міністра оборони РФ з матеріально-технічного забезпечення.

Є інформація, що колишній начальник 8-го управління генштабу РФ (Охорона державної таємниці) Юрій Кузнєцов стане начальником головного управління персоналу міноборони Росії, а заступник начальника головного оперативного управління генштабу Росії Станіслав Гаджимагомедов замінить генерала Олега Горшеніна на посаді начальника центру управління обороною країни. Офіційні російські джерела поки що не підтвердили ці зміни.

Три органи управління, які, ймовірно, отримають нове керівництво в рамках цієї перестановки, пов’язані з управлінням аспектами формування російських сил, забезпеченням військ і матеріально-технічним наглядом. 

«Російський Генштаб, можливо, намагається ввести ці зміни, оскільки в російському інформаційному просторі зростає страх перед українським контрнаступом. Ці зміни також свідчать про те, що існуючі командири, відповідальні за ці функції, не змогли належним чином сприяти зимовому наступу Росії, який здебільшого завершився без суттєвих успіхів. Однак ці зміни навряд чи створять умови для своєчасної відповіді російських військ на український контрнаступ. Ці зміни можуть бути частиною більш широких зусиль щодо реформування та офіційного оформлення збройних сил Росії в довгостроковій перспективі», - вважають аналітики.

Ключові висновки ISW:

  • Західні офіційні особи висловили впевненість у здатності України провести успішний контрнаступ.
  • Повідомляється, що російські війська використовують нову тактику, щоб ускладнити здатність української ППО виявляти російські ракети.
  • Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров, схоже, розпочав відновлену кампанію по приверненню національної уваги.
  • Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін зустрівся з міністрами оборони Китаю Лі Шанфу та міністрами оборони Ірану Мохаммадом Реза Аштіані 27 квітня в Індії.
  • Російські війська вели оборону на Куп'янському напрямку та обмежили наземні удари в районі Кремінної.
  • Російські війська не досягли жодних підтверджених досягнень у Бахмуті або навколо нього, але, можливо, перекидають додаткові резерви в район Бахмута.
  • Російські війська продовжували наступ на лінії Авдіївка – Донецьк.
  • Російські війська продовжують мілітаризацію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) для захисту від можливих українських контрнаступальних операцій.
  • The Washington Post повідомила, що в оприлюднених документах американської розвідки йдеться про те, що російське військове керівництво має на меті залучити 815 тис. солдатів, врівноважуючи занепокоєння щодо критичної нестачі робочої сили.
  • 26-27 квітня українські партизани здійснили три окремі атаки на окупованих територіях.

Раніше стало відомо, що генерал-полковника Михайла Мізинцева знято з посади заступника міністра оборони РФ

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Теги: війна росія окупанти контрнаступ

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