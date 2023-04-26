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Кирило Сазонов Політичний оглядач

Головний секрет українського контрнаступу

glavcom.ua
Українська армія готується звільняти окуповані території
фото: ЗСУ

Ворог може заплутатися і збожеволіти від такої кількості суперечливої інформації

Я завжди із захопленням читаю прогнози щодо дати українського контрнаступу. І оцінки ймовірності саме такого сценарію. Одні військові експерти прогнозують, інші ці прогнози коментують. А були ж нормальні вірусологи! Справді, кількість військових експертів у країні зашкалює. Причому у багатьох за спиною не військова кар'єра, а термінова служба в армії рядовим чи військова кафедра раз на тиждень у ВНЗ. Але про контрнаступ України розповідають упевнено. А інша група закликає мовчати та не вибалтувати ворогові секрети. І все це із серйозними обличчями.

Гаразд, відкрию секрет. Коли і де розпочнеться контрнаступ ЗСУ, не знає ніхто. Ні генерали, ні пересічні. Ані, тим більше, експерти.

Я думаю, щодня Залужний, Сирський, Малюк та Буданов дають Зеленському реальну оцінку ситуації. Обстановку на фронті, перспективи ЗСУ та противника. А також пропозиції щодо наших дій. І в якийсь момент буде ухвалено рішення. Командири бригад отримають свої накази і без паузи, щоб уникнути витоку інформації, розпочнуть операцію. Або операції. Ось так це і виглядатиме.

Але прогнози робити можна й треба. Із найсерйознішими виразами облич. Наше командування все одно не реагує, а противник може заплутатися і збожеволіти від такої кількості суперечливої інформації.

Назвемо цю операцію – «Стрибок експерта...»

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Теги: війна інформаційна війна військові контрнаступ

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Кирило Сазонов

Головний секрет українського контрнаступу
Головний секрет українського контрнаступу
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