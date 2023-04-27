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Міноборони РФ звільнило з високої посади генерала на прізвисько «маріупольський м’ясник»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міноборони РФ звільнило з високої посади генерала на прізвисько «маріупольський м’ясник»
«Маріупольський м’ясник» Михайло Мізинцев
фото з відкритих джерел

Михайло Мізинцев віддавав окупантам накази знищувати маріупольців

Генерал-полковника Михайла Мізинцева знято з посади заступника міністра оборони РФ. Про це передають росЗМІ.

Мізинцев, який відповідав за тилове забезпечення, раніше керував Національним центром управління обороною Російської Федерації.

Зазначимо, що європейські, британські та українські журналісти дали Мізинцеву прізвисько «маріупольський м’ясник». З'явилося воно не випадково. Саме Мізінцева звинувачують у максимальній жорстокості. Він її проявляв стосовно мирного населення Маріуполя, коли місто було в російській облозі.

Маніше Мізинцев операцію в Сирії. Що стосується Маріуполя, то за даними розвідки, він віддавав злочинні накази. Після них російські військові бомбили і пологовий будинок, і драматичний театр, і дитячу лікарню. Також вони знищували один житловий будинок за іншим.

Нагадаємо, триває 428-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 54 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої надалі тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Теги: Маріуполь росія Міноборони

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