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Путін масово звільняє військових командирів – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін масово звільняє військових командирів – ISW
20 квітня Путін підписав указ про низку змін у військовому командуванні
фото з відкритих джерел

Звільнення Мурадова, ймовірно, стало наслідком катастрофічного наступу на Вугледар

Численні поразки російської армії аж ніяк не тішать кремлівського диктатора. Ймовірно Володимир Путін навіть віддав указ про додаткові кадрові зміни у військовому командуванні. Про це повідомляють фахівці американського Інституту вивчення війни.

Зазначається, що 20 квітня Путін підписав указ про низку змін у військовому командуванні і офіційно звільнив командувача Східного військового округу генерал-полковника Рустама Мурадова.

Звільнення Мурадова, ймовірно, стало наслідком катастрофічного наступу на Вугледар, який призвів до численних жертв серед російських військовослужбовців і втрати значної кількості військової техніки.

Указ також змусив піти у відставку генерала армії Олександра Дворнікова, який, як повідомляється, командував російськими військами в Україні у квітні 2022 року. Путін змусив піти у відставку і колишнього командувача Західного військового округу генерал-полковника Олександра Журавльова, а також інших неназваних командирів.

«Зараз Кремль покладається на новопризначеного командувача Повітряно-десантними військами Росії генерал-полковника Михайла Теплінського для досягнення вирішальних результатів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 426-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Теги: путін війна росія окупанти

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