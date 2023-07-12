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Під час саміту НАТО Білорусь провела навчання зі стрільбами біля кордону Литви (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Під час саміту НАТО Білорусь провела навчання зі стрільбами біля кордону Литви (фото)
Військові навчання армії Білорусі пройшли поблизу кордону з Литвою
фото: міноборони Білорусі

Заняття білоруських військових пройшли на Гожському полігоні неподалік кордону з Польщею та Литвою

Військові армії Білорусі провели навчання на кордоні з Литвою під час саміту НАТО у Вільнюсі. Про це повідомило міністерство оборони Білорусі.

«На Гожському полігоні у військовослужбовців 6-ї окремої гвардійської механізованої бригади відбуваються комплексні тактичні заняття з бойовими стрільбами», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час навчань мотострілецькі відділення відпрацювали «блокування та знищення умовного противника», встановлення мінних полів стройовим розрахунком, ураження цілі з озброєння БМП-2 та штатної стрілецької зброї.

Крім того, білоруські військовослужбовці відпрацювали «нанесення вогневого ураження з використанням навчального боєприпасу», що скидається з квадрокоптера.

Зазначимо, що Гожський полігон розташований поблизу міста Гродна, що неподалік кордону з Польщею та Литвою.

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Білорусь провела військові навчання поблизу кордону з Литвою під час саміту НАТО у Вільнюсі
фото: міноборони Білорусі

Нагадаємо, Польща посилила військове угруповання на кордоні з Білоруссю. На схід країни відправлено одну тисячу військовослужбовців та 200 одиниць техніки. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак не виключив, що найманці групи «Вагнер», які переберуться на територію Білорусі після спроби заколоту у РФ, здійснюватимуть провокації.

До слова, у Польщі припустили, що під час проведення у Вільнюсі саміту НАТО можливі провокації, зокрема з повітря чи з використанням нелегальних мігрантів.

Як повідомлялося, Польща спільно з Литвою намагаються посилити санкції щодо Білорусі та Росії. Зокрема, йдеться про боротьбу з обходом введених обмежувальних заходів.

Теги: Литва Білорусь НАТО військові навчання

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