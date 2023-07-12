Під час саміту НАТО Білорусь провела навчання зі стрільбами біля кордону Литви (фото)

Заняття білоруських військових пройшли на Гожському полігоні неподалік кордону з Польщею та Литвою

Військові армії Білорусі провели навчання на кордоні з Литвою під час саміту НАТО у Вільнюсі. Про це повідомило міністерство оборони Білорусі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На Гожському полігоні у військовослужбовців 6-ї окремої гвардійської механізованої бригади відбуваються комплексні тактичні заняття з бойовими стрільбами», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час навчань мотострілецькі відділення відпрацювали «блокування та знищення умовного противника», встановлення мінних полів стройовим розрахунком, ураження цілі з озброєння БМП-2 та штатної стрілецької зброї.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, білоруські військовослужбовці відпрацювали «нанесення вогневого ураження з використанням навчального боєприпасу», що скидається з квадрокоптера.

Зазначимо, що Гожський полігон розташований поблизу міста Гродна, що неподалік кордону з Польщею та Литвою.

6 фото На весь екран









Білорусь провела військові навчання поблизу кордону з Литвою під час саміту НАТО у Вільнюсі фото: міноборони Білорусі

Нагадаємо, Польща посилила військове угруповання на кордоні з Білоруссю. На схід країни відправлено одну тисячу військовослужбовців та 200 одиниць техніки. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак не виключив, що найманці групи «Вагнер», які переберуться на територію Білорусі після спроби заколоту у РФ, здійснюватимуть провокації.

До слова, у Польщі припустили, що під час проведення у Вільнюсі саміту НАТО можливі провокації, зокрема з повітря чи з використанням нелегальних мігрантів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, Польща спільно з Литвою намагаються посилити санкції щодо Білорусі та Росії. Зокрема, йдеться про боротьбу з обходом введених обмежувальних заходів.