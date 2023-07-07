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Польща з Литвою прагнуть посилити санкції проти Білорусі та Росії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Польща з Литвою прагнуть посилити санкції проти Білорусі та Росії
Проєкт санкцій проти режиму президента Білорусі готовий до реалізації з кінця січня
фото з відкритих джерел

Йдеться про синхронізацію економічних санкцій проти Білорусі з обмеженнями щодо РФ

Польща спільно з Литвою намагаються посилити санкції щодо Білорусі та Росії, зокрема, посилити боротьбу з обходом введених обмежувальних заходів. Про це повідомляє PolskieRadio.

Йдеться про синхронізацію економічних санкцій проти Білорусі з обмеженнями щодо РФ.

За даними польських журналістів, проєкт санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка готовий до реалізації з кінця січня.

Варшава та Вільнюс хочуть розширити «чорний список», включивши до нього осіб, відповідальних за переслідування та засудження в Білорусі журналіста та політичного в'язня Анджея Почобута. При цьому, зазначається у публікації, є галузеві обмеження.

За словами одного з дипломатів, для ефективної боротьби з обходом санкцій потрібно «синхронізувати обмеження проти Росії та Білорусі».

Інший дипломат вказав на необхідність оновлення січневого проєкту білоруських санкцій, оскільки з того часу Європейський союз наклав на РФ ще два пакети обмежень.

Нагадаємо, що в січні Єврокомісія запропонувала запровадити обмеження на білоруський експорт, у тому числі щодо меблів, вугілля, нафти, золота та сталі. Крім того, у пакеті є додаткові обмеження в авіаційному секторі.

Польща закликає розширити та посилити ці санкції.

Також у Варшаві говорять про нову загрозу, пов'язану з російськими найманцями з ПВК «Вагнера» у Білорусі. Польська сторона попереджає про ризик диверсійно-гібридної діяльності з використанням мігрантів для тиску на східний кордон Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія запроваджує додаткові санкції проти Росії. Зокрема, Лондон оголосив про заборону пов'язаним із Кремлем фізичним і юридичним особам на доступ до британської юридичної експертизи.

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Теги: санкції вугілля ПВК Вагнера Європейський союз росія Білорусь

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