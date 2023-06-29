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Польща очікує провокації з боку «вагнерівців»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Польща очікує провокації з боку «вагнерівців»
Польща укріплює кордон із Білоруссю
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Польщі вважає «вагнерівців» деморалізованими та небезпечними людьми

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак не виключив, що найманці групи «Вагнер», які перебралися на територію Білорусі після спроби заколоту в РФ, здійснюватимуть провокації. Про це польський міністр заявив в ефірі телеканалу TVP Info.

«Пам'ятаймо, що ми можемо мати справу з провокаціями з боку групи «вагнерівців», – сказав Блащак.

Він назвав «вагнерівців» деморалізованими людьми, які мають бойовий досвід, і через це є дуже небезпечними.

Блащак додав, що на засіданні Комітету з питань оборони та Комітету з питань національної безпеки Польщі були видані розпорядження службам, підпорядкованим міністру внутрішніх справ та адміністрації, а також міністру національної оборони.

Нагадаємо, що Польща посилює безпеку на кордоні з Білоруссю. У Білорусі може налічуватися приблизно вісім тисяч найманців, що створює «принаймні потенційно нову» ситуацію – небезпечну як для України, так і для Литви і Польщі. рішення укріпити кордон стосується як збільшення сил, які будуть там постійно присутні, так і збільшення кількості різних загороджень та укріплень.

Зазначимо, що нещодавно з’явилися супутникові знімки польового табору «вагнерівців» у Білорусі

Теги: Польща ПВК «Вагнер»

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