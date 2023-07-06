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Буданов дав песимістичний прогноз щодо майбутнього саміту НАТО

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Буданов дав песимістичний прогноз щодо майбутнього саміту НАТО
Буданов вважає, що Україна не отримає запрошення до Альянсу на саміті
фото з відкритих джерел

Керівник ГУР зазначив, що саміт НАТО не виправдає сподівань українців

Саміт НАТО, який пройде 11-12 липня у Вільнюсі, навряд чи виправдає очікувань громадян України. Про це керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю The Times.

Буданов вважає, що Україна не отримає запрошення до Альянсу на саміті.

«Мені досить важко віддати належне саміту НАТО з дуже простої причини: очікування нашого суспільства не будуть задоволені», – сказав Буданов.

Керівник ГУР заявив, що на саміті будуть «оголошені деякі слова, але нічого більше».

«Я цілком впевнений, що говоритимуть: я бачив чернетки промов», – додав розвідник.

Зазначимо, що на саміті у Литві Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу після закінчення війни. При цьому президент України Володимир Зеленський вважає, що країна має усі підстави для цього.

Україна також хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативою членству.

Нагадаємо, що раніше генсек НАТО ЄНС Столтенберг анонсував гарні новини для України напередодні саміту НАТО. У Вільнюсі союзники ухвалять рішення про посилення підтримки України.

Теги: НАТО Кирило Буданов

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