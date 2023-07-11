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«Робимо висновки»: Кремль знайшов своє пояснення вчинку Ердогана щодо Швеції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Робимо висновки»: Кремль знайшов своє пояснення вчинку Ердогана щодо Швеції
Росіяни вирішили знайти поясення, що відбувається із президентом Туреччини
фото з відкритих джерел

У Москві вирішили не йти на відкритий конфлікт із Анкарою і не критикувати рішення Реджепа Тайїпа Ердогана

Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова прокоментувала рішення Туреччини схвалити заявку Швеції в НАТО. За її словами країна-агресор ніколи не забувала про те, що  Анкара є постійним членом НАТО і буде міркувати про цю  ситуацію. Її слова цитує RTVI. 

«Туреччина – член НАТО. Ми ніколи про це не забували. Судимо за справами, робимо висновки», – сказала вона.

У Кремлі повідомили, що з розумінням поставилися до рішення Анкари схвалити вступ Швеції до військового блоку НАТО. Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган погодився на вступ скандинавської країни до альянсу.

«Туреччина – член альянсу, вона має свої зобов'язання перед організацією. Це ніколи не було для Москви секретом», – повідомили у телеграм-каналі «RIA_Kremlinpool».

Нагадаємо, Байден зробить Туреччині щедрий подарунок після рішення щодо Швеції.Білий дім заявив у середу, що адміністрація Байдена хоче «просунутися» щодо продажу винищувачів F-16 Туреччині. Також президент США Джо Байден просуватиме ідею передачі винищувачів F-16 Туреччині після консультацій з Конгресом, заявив помічник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван.  Але він не став розкривати подробиць такого рішення. 

До слова, вчора стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв, що його країна якнайшвидше розгляне ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу. Про це на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Я щойно провів конструктивну зустріч із президентом Ердоганом та прем'єр-міністром Крістерссоном (прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном – «Главком») і радий повідомити, що в результаті президент Ердоган погодився якнайшвидше направити протокол приєднання Швеції до Великих національних зборів (парламенту Туреччини – «Главком») та тісно співпрацювати для забезпечення ратифікації», – розповів генсек.

За його словами, обіцянка турецького лідера була закріплена у спільній заяві для преси, яку, зокрема, підписав і Ердоган.

Не менш щедру пропозицію для Туреччини зробили і інші країни НАТО. В обмін на згоду Туреччини схвалити членство Швеції в НАТО Стокгольм сприятиме процесам модернізації митного союзу Анкари та Європейського союзу, а також переговорам про безвізовий режим.

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Теги: Туреччина Швеція росія НАТО Єнс Столтенберг конфлікт

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