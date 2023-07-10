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Зеленський про саміт НАТО: Україна повинна отримати чіткі гарантії безпеки

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський про саміт НАТО: Україна повинна отримати чіткі гарантії безпеки
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Зеленський: «саміт НАТО дуже важливий, і це справа політичної волі – знайти потрібні формулювання й запросити Україну»

Президент Володимир Зеленський заявив, що не хоче їхати на саміт НАТО у Вільнюсі «задля розваги» й очікує, що Україна отримає запрошення до Альянсу й гарантії безпеки на період, поки вона не є членом НАТО. Про це він сказав в інтерв’ю ABC news.

Президент підкреслив, що саміт НАТО дуже важливий, і «це справа політичної волі – знайти потрібні формулювання й запросити Україну».

«Це буде важливий меседж – що НАТО не боїться Росії. Україна має отримати чіткі безпекові гарантії, доки вона не в НАТО. Це дуже важливо. Тільки за цих умов наша зустріч матиме сенс. Інакше це чергова політика», - сказав Зеленський.

На запитання ведучої: «Звучить так, що ви навряд чи поїдете» президент посміхнувся і відповів: «Чому? Я думаю, що ми зробимо багато роботи».

«Ми працюємо з партнерами над гарантіями безпеки, працюємо над тим, щоб допомогти партнерам зробити певні висновки напередодні саміту НАТО. І ми б хотіли, щоб усі рішення були прийняті протягом саміту. У цьому випадку очевидно, що я буду там і я буду робити все, щоб прискорити це рішення, щоб мати домовленість із нашими партнерами. Я не хочу їхати до Вільнюса задля розваги».

Раніше повідомлялося, що наразі немає остаточного рішення щодо участі президента України Володимира Зеленського у саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться вже 11 і 12 липня. 

Нагадаємо, невелика група держав НАТО веде «несамовиті переговори в останню хвилину» з метою завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України напередодні саміту НАТО в Литві 11-12 липня. 

Також Байден обговорив з Ердоганом питання щодо членства України в НАТО.

Відомо, що комюніке, яке буде представлено на саміті НАТО у Вільнюсі, міститиме відповідь на прагнення України щодо членства в Альянсі. Ця відповідь буде відрізнятися від заяви, зробленої на Бухарестському саміті 2008 року, де стверджувалося, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу у майбутньому. 

До слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні липневого саміту у Вільнюсі заявив, що лідери ухвалять три ключові рішення щодо України. Зокрема, він очікує, що вони підтвердять майбутнє членство Києва в оборонному блоці. 

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Теги: саміт політика Володимир Зеленський Україна запрошення НАТО

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