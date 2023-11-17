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Південна Корея планує повністю заборонити їсти собаче м’ясо

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Південна Корея планує повністю заборонити їсти собаче м’ясо
Собачі ферми в Південній Кореї
фото з відкритих джерел

Закон дозволить протягом трьох років поступово ліквідувати собачі ферми, бойні, торговельні точки й ресторани із собачим мʼясом

Південна Корея планує запровадити повну заборону на споживання собачого мʼяса до 2027. Відповідний законопроєкт хочуть ухвалити вже цього року. Про це повідомляє The Washington Post.

Їсти собаче м’ясо в Південній Кореї не заборонено, але й не легально. Урядам, що змінювали один одного, досі не вдалося припинити цю практику. Однак молоді корейці все частіше протестують проти поїдання собак. Також цю традицію критикують міжнародні правозахисники.

«Ми плануємо ухвалити спеціальний закон про заборону собачого м’яса протягом цього року, щоб якнайшвидше розв'язати цю проблему», – сказав депутат від керівної партії Юй Ей-дон після зустрічі в парламенті. У ній також брали участь посадовці Міністерства сільського господарства та зоозахисні організації.

Закон дозволить протягом трьох років поступово ліквідувати собачі ферми, бойні, торговельні точки й ресторани із собачим мʼясом. Якщо законопроєкт ухвалять до кінця року, повна заборона на собаче м’ясо набуде чинності у 2027 році.

«Ми надамо повну підтримку фермерам, м’ясарям та іншим підприємствам, яким загрожує закриття або перекваліфікація через цей закон», – сказав депутат і додав, що компенсацію зможуть отримати лише юридично зареєстровані підприємства, що подадуть план згортання своєї діяльності.

Зоозахисники привітали ініціативу і закликали парламент Південної Кореї ухвалити законопроєкт.

У президента Південної Кореї Юн Сук Йоль і першої леді Кім Кеон Хі є 11 домашніх улюбленців – шість собак і пʼять котів. У серпні Кім відвідала захід, присвячений захисту прав тварин, і сказала, що «вживання собачого м’яса слід припинити... в епоху, коли люди і домашні тварини співіснують як друзі».

Однак голова Корейської асоціації виробників собачого м’яса Джу Ен Бон назвав пропозицію уряду «нежиттєздатною».

«Перехід з нашої довічної роботи є важким і нежиттєздатним варіантом для нас, фермерів з 60-х чи 70-х років», – сказав він.

За словами Джу Ен Бона, голоси фермерів та інших зацікавлених сторін були поза увагою в дискусії про заборону собачого м’яса.

Зазначимо, Південна Корея – єдина країна, де собак спеціально вирощують для споживання людиною. Щорічно на фермах по всій країні розводять близько двох мільйонів собак для вживання в їжу.

Водночас в останні роки популярність собачого м'яса в країні неухильно падала. У 2019 році один з найбільших у Південній Кореї ринок собачого м'яса Гупо в південнокорейському місті Пусан закрили. А через кілька місяців в Сеулі закрили останню собачу бійню.

Теги: тварини Південна Корея м'ясо

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