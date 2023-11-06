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Окупанти викрадають тварин із заповідника «Асканія-Нова»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти викрадають тварин із заповідника «Асканія-Нова»
Вивіз тварин із заповідника відбувається в межах недійсної «угоди про співробітництво»
фото з відкритих джерел

На території заповідника «Асканія-Нова» неодноразово помічали російських окупантів

Російські окупаційні війська крадуть тварин з Херсонського заповідника «Асканія-Нова» та перевозять їх до краснодарського «Сафарі-парк». Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначають у ЦНС, вивіз тварин відбувається в межах недійсної «угоди про співробітництво».

«Від українського заповідника її підписує російський ставленик, який не є керівником», – йдеться в повідомленні.

Крім того, на території «Асканія-Нова» неодноразово помічали російських окупантів.

У ЦНС наголошують, що дані дії є формальною крадіжкою та знищенням унікальної фауни заповідника.

Нагадаємо, у біосферному заповіднику «Асканія-Нова», розташованому на Херсонщині, встановлено окупаційну адміністрацію.

Раніше ми повідомляли, що у біосферному заповіднику «Асканія-Нова», який розташований на тимчасово окупованій території Херсонської області, виникла масштабна природна пожежа. Вогонь охопив близько 7 тис. гектарів ділянки «Південна».

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Теги: тварини окупанти Херсонщина

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