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Нардеп Тищенко знайшов собі нового ворога – свинарів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нардеп Тищенко знайшов собі нового ворога – свинарів
Тищенко виявив свиноферму на Київщині, де незаконно утримують та вбивають тисячі тварин
фото: скріншот з відео

Нардеп разом з правоохоронцями пішов інспектувати свиноферму на Київщині

Після нещодавньої боротьби народного депутата Миколи Тищенка з кол-центрами одіозний політик знайшов собі «нового ворога» – свиноферму на Київщині. За словами Тищенка там незаконно утримують та вбивають тисячі тварин, а через проблеми з неналагодженою системою для відходів все село нібито страждає від неприємного запаху. Про це він повідомив у Telegram.

Як зазначив нардеп, власник ферми під Києвом має дозвіл на утримання лише 150 голів. Проте зараз поголів’я сягає аж 3 400. Відповідних документів немає.

«Також відсутній головний документ – оцінка впливу на довкілля. А це основа основ для такого підприємства. Бо всі інші документи, без нього є недійсними», – написав політик. 

Окрім того, нардеп заявив, що «свиноферма травить своїми викидами все село», а власники без дозвільних документів вбивають тварин. 

«Сморід від цього свинокомплексу призвів до багаторазових випадків респіраторних захворювань серед дорослих та дітей села Шпитьки. Найбільшим джерелом забруднення на свинофермі є гній. Від нього в атмосферне повітря викидається чотири основні небезпечні речовини. Це сірководень, метан, аміак та вуглекислий газ. Люди жаліються на невимовний сморід, кажуть, що влітку взагалі жити неможливо. Вже 15 років вони звертаються до влади з цією проблемою», – каже Тищенко.

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Тищенко виявив свиноферму на Київщині, де незаконно утримують та вбивають тисячі тварин
фото: Telegram/Микола Тищенко

Нардеп наголосив, що власник ферми незаконно тримає свиней, незаконно їх вбиває, а потім незаконно продає, ухиляючись від сплати податків. Наразі поліція проводить слідчі дії.

Нагадаємо, наприкінці липня народний депутат Микола Тищенко заявив, що у Києві виявили кол-центр, який працював на Росію та збирав інформацію про військових та ППО. На своїй сторінці у Facebook нардеп оприлюднив відео перевірки цього приміщення. За його словами, в офісі кол-центру знайшли печатки російських компаній та банків, зокрема «Газпрому», «Центробанку», «Газпром інвест» та «Московської біржі».

Майже через місяць, історія отримала продовження. У мережі інтернет та на окремих Telegram-каналах з’явився аудіозапис, на якому людина голосом, схожим на голос народного депутата Тищенка, говорить про створення схеми «заробітку» на кол-центрах, обіцяє вирішувати справи на всіх рівнях, домовлятися з правоохоронними органами та судами. Такі послуги він готовий надавати за щомісячні виплати у розмірі кількох мільйонів.

До слова, нещодавно у Львівській області стався напад на народного депутата Миколу Тищенка, колишнього представника фракції «Слуга народу».

Читайте також: Нова схема заробітку, або Як Тищенко «бореться» з call-центрами
Теги: депутат Київщина тварини Микола Тищенко

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