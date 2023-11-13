Південна Корея допоможе Україні з виробництвом дронів

Південна Корея від початку повномасштабної війни підтримує Україну

Корейський бізнес зацікавлений інвестувати в Україну

Південна Корея допоможе Україні виробляти більше безпілотників високої якості. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий за результатами робочого візиту до Південної Кореї.

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«Маємо хороший контакт з виробниками дронів. Зв'язуємо їх з нашими виробниками. Дронів буде більше, і вони будуть вищої якості», – сказав Садовий.

Мер Львова зауважив, що корейський бізнес зацікавлений інвестувати в Україну. Зокрема, у Львові планують створити ще один індустріальний парк – «за корейські гроші, для корейського бізнесу».

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Крім того, за підтримки південнокорейських партнерів на базі лікарні Святого Луки збудують ще один медзаклад.

Садовий наголосив, що Південна Корея підтримує Україну, бо розуміє, що Україні важливо протистояти Росії, яка співпрацює з КНДР.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що Північна Корея має прямий чи опосередкований стосунок до конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС та агресією Росії проти України.

Південна Корея вже тривалий час має підтвердження того, що Москва отримує від Північної Кореї озброєння і використовує його у війні проти України.