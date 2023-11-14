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Стало відомо, в якому стані перебуває тигриця, яка постраждала під час атаки РФ на Київщину (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стало відомо, в якому стані перебуває тигриця, яка постраждала під час атаки РФ на Київщину (відео)
Через атаку на Київщину постраждала Тигрюля, яка живе у Центрі порятунку диких тварин
фото: Центр порятунку диких тварин

Тварина отримує протизапальну та знеболювальну терапію

Тигриця, яка постраждала через ракетну атаку РФ на Київську область, уже почала підійматися. Утім больовий синдром у тварини ще зберігається. Про це повідомила очільниця Центру порятунку диких тварин Наталя Попова.

«Зараз не можна сказати, що їй зовсім краще, але вона почала підійматися. Це дає надію на те, що дуже серйозних ушкоджень немає, але больовий синдром ще є. Надаємо протизапальну та знеболювальну терапію», – розповіла Попова.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки армії РФ на Київську область зранку 11 листопада постраждала тигриця з Центру порятунку диких тварин у Борисполі. Вона перелякалась і вдарилася об решітку клітки. У Центрі припускають, що тигриця травмувала задні лапи або хребет. Вона отримала протизапальну і знеболювальну терапію.

Теги: тварини Київщина обстріл

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