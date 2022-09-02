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Півтора року тюрми. Свіже фото Навального вражає

Надія Клочко
glavcom.ua
Півтора року тюрми. Свіже фото Навального вражає
Олексій Навальний був затриманий у січні 2021 року
фото: SOTA

Росіяни шоковані виглядом опозиційного політика Олексія Навального після його більш ніж півторарічного перебування у в’язниці

Користувачі соцмереж активно обговорюють свіже фото російського опозиційного політика Олексія Навального, який наразі перебуває у в’язниці.

Як видно зі знімка, Навальний сильно схуд. Росіяни у соцмережах висловлюють побоювання за його здоров’я та співчувають опозиціонерові.

Такий вигляд політик мав у 2021 році
Такий вигляд політик мав у 2021 році
фото: AP

Зазначимо, за даними російських ЗМІ, сьогодні мало відбутися судове засідання за одним із позовів проти політика. Однак це засідання було перенесене на 21 вересня.

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Як відомо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали 17 січня 2021 року після прибуття до Москви з Берліна, де він провів кілька місяців, одужуючи від отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новичок».

У березні російський опозиційний політик був засуджений до дев’яти років ув’язнення у колонії суворого режиму у справі про шахрайство і неповагу до суду. Крім цього, Навальний повинен був виплатити штраф розміром 1,2 млн рублів (402 тис. грн).

24 травня цей вирок був підтверджений Московським міським судом.

Додамо, що Навальний із в’язниці закликав Захід витрачати гроші не на «Джавеліни» для України, а на пропаганду для росіян у соцмережах, які у Росії уже заборонені.

Також у колонії Олексій Навальний написав текст про Путіна для спеціального випуску «Топ-100 найвпливовіших людей планети» видання Time.

Нагадаємо, раніше російський опозиціонер Олексій Навальний розповів про свій побут у новій в’язниці. Він зізнався, що змушений годинами сидіти під портретом президента РФ Володимира Путіна. Прихильники політика назвали такі дії щодо нього «катуванням».

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Теги: росія Олексій Навальний

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