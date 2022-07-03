Катування для Навального: опозиціонер змушений годинами сидіти під портретом Путіна

Навальний проводить по сім годин поспіль за швейною машинкою

Російський опозиціонер Олексій Навальний розповів про свій побут у новій в’язниці. На сторінці у Facebook він зізнався, що змушений годинами сидіти під портретом президента Володимира Путіна. Прихильники політика назвали такі дії щодо нього «катуванням».

П’ять днів на тиждень Навальний проводить по сім годин поспіль за швейною машинкою, а опісля – «виховний захід» – сидіння на дерев’яній лавці під портретом Путіна.

До такого «виховання», за словами Навального, вдаються і у неділю.

«У неділю, теоретично, вихідний. Але в путінській адміністрації, або де там складали мій унікальний розпорядок, знаються на відпочинку. У неділю ми сидимо в кімнаті на дерев’яній лавці 10 годин. Не знаю, кого можуть «виховати» такі заходи, хіба що скорченого інваліда з хворою спиною. Але, може, в цьому й мета», – ідеться у дописі опозиціонера.

Раніше Олексія Навального перевели з колонії загального режиму у Покрові до виправної колонії суворого режиму №6 у селищі Мелехово Володимирської області.

У березні російський опозиційний політик був засуджений до дев’яти років ув’язнення у колонії суворого режиму у справі про шахрайство і неповагу до суду. Крім цього, Навальний повинен був виплатити штраф розміром 1,2 млн рублів (402 тис. грн).

24 травня цей вирок був підтверджений Московським міським судом.

Додамо, що Навальний із в’язниці закликав Захід витрачати гроші не на «Джавеліни» для України, а на пропаганду для росіян у соцмережах, які у Росії уже заборонені.

Також у колонії Олексій Навальний написав текст про Путіна для спеціального випуску «Топ-100 найвпливовіших людей планети» видання Time.

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