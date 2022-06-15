Путін спровадив Навального у колонію, де вбивають ворогів режиму

Навальний поки що перебуває в карантині

Олексія Навального перевели з колонії загального режиму у Покрові до виправної колонії суворого режиму №6 у селищі Мелехово Володимирської області. Цю інформацію «Медузі» підтвердив один із адвокатів політика. У телеграмі Навального увечері 15 червня опублікували пост, у якому він також повідомив, що його етапували до ВК-6. «Усім привіт із зони суворого режиму», – ідеться в пості.

Адвокату вдалося зустрітися із опозиціонером у колонії. Навальний поки що перебуває в карантині.

У ВК-6 Навальний відбуватиме дев'ятирічний термін, до якого його засудили за шахрайство та неповагу до суду.

Про те, що його збираються відправити в Мелехово, Навальний повідомив ще на початку травня. «Мій вирок ще не набув чинності, але зеки з колонії суворого режиму Мелехово пишуть, що там обладнають «в'язницю у в'язниці» для мене. Кажуть, якщо гуглити Мелехово будуть розповіді зеків про те, як там видирають нігті», – писав опозиціонер.

Ще в 2014 році володимирський «6 канал» зняв сюжет про знущання, що відбуваються в ВЧ-6, над засудженими. Приводом стала публікація відео, на якому до заднього проходу зв’язаного ременем ув'язненого приставляють гумовий кийок. Керівники обласного управління Федеральної служби виконання покарань тоді відкинули ці звинувачення, заявивши журналістам, що відео знято не в колонії. Як пише «Комерсант», після публікації було порушено кримінальну справу, проте про результат не повідомлялося.

Засновник проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін у розмові з соратницею Навального Любов'ю Соболь називав ВК-6 «всесоюзною катівнею». За численними свідченнями, до тортур залучають ув'язнених (так званих «активістів»), які побиттями, погрозами, приниженнями та сексуальним насильством вимагають від засуджених давати потрібні свідчення – як проти себе, так і проти інших людей. У разі скарг тортури та погрози використовують, щоб змусити ув'язнених відмовитися від претензій та послуг адвокатів.

На ютьюб-каналі Gulagu.net є кілька відео про цю колонію. На одному з них, опублікованому в 2016 році, ув'язнений Артем Грибанов зі сльозами розповідає, як люди в масках змусили його відмовитися від показань проти співробітників колонії, поваливши на матрац, стягнувши з нього штани та почавши тикати дубинкою в задній прохід, а також розмахуючи перед його обличчям статевим членом. Після публікації цього відео проти Грибанова подав позов про захист репутації тодішній начальник колонії Сергій Крохальов та двоє інших співробітників, проте суд став на бік ув'язненого.

2021 року «Медіазона. Центральна Азія» докладно розповідала історію громадянина Узбекистану Жобіра Жураєва, який, за словами його батька та адвоката, постійно піддається тортурам та знущанням в ВЧ-6.

Того ж року «Медіазона» опублікувала уривки з листа засудженого з ВЧ-6 Івана Фоміна. Він розповів, що після знущань та погроз зґвалтування став брати участь у тортурах ув'язнених разом з іншими «активістами» (його також змусили оголосити про відмову від ісламу та прийняття православ'я). Згідно з його розповідями, до жертв застосовували, зокрема, сексуальне насильство, щоб ті дали потрібні свідчення. У листі Фомін згадав побиття людини на ім'я Гор. Йдеться про Гору Овакімяна, який був побитий у червні 2018 року і незабаром після того, що сталося, помер.

Як розповідала «Новій газеті» сестра Овакімяна, від сім'ї кілька днів приховували його загибель – навіть через п'ять днів після його смерті телефоном запевняли, що він «живий і здоровий». Коли родичі Гори знайшли у володимирському морзі його тіло, вони побачили сліди тортур.

«Ми відео зняли в міському морзі: там сліди під пахвами від електрошокера, пальці на руках та ногах зламані, статеві органи пошкоджені, на стегні величезна гематома, на попереку – чорна смуга, всі сідниці у слідах від електрошокера… Там живого місця на ньому не було , лише обличчя ціле».

Офіційною причиною смерті було названо пневмонію. Після звернення родичів Овакімяна до Слідчого комітету кримінальну справу порушили проти фельдшера ВК-6 Івана Семотюка, який нібито не надав ув'язненому необхідну медичну допомогу. Йому спершу винесли виправдальний вирок, проте пізніше це рішення було скасовано.

Інший випадок смерті в ВЧ-6 – це загибель у березні 2019 року колишнього охоронця Ахмата Кадирова Аюба Тунтуєва, якого засудили у справах про теракт у Чечні у 2005 році та про напад на псковських десантників у 2000-му. За словами правозахисників, в участі у першому злочині він зізнався після катувань; зізнатися у другому його намагалися змусити співробітники ВЧ-6 у Мелехово. За словами адвоката, Тунтуєв «з моменту знаходження… (в цій колонії) постійно повідомляв про загрозу життю». «Медіазона», розповідаючи його історію ще у 2016 році, цитувала його дружину, яка заявила, боїться, що у разі повернення до виправної колонії №6 із СІЗО її чоловік «довго не протягне – або його там уб'ють, або він сам щось собі зробить».

Після його смерті в 2019 році співробітники ФСВП заявили адвокату, що Тунтуєв наклав на себе руки. СК ушкоджень на тілі покійного не знайшов, проте родичі загиблого казали, що бачили на ньому синці.

Олексій Навальний у своєму першому пості після переведення в ВЧ-6 не розповів жодних подробиць щодо умов утримання в колонії.

«Про свавілля: у карантині висить оголошення зі списком професій, які тут можна отримати, та термін навчання. Так ось, стати, як я, швачкою – цією елітою робітничого класу, що моментально відрізняє білизняний шов від французького, можна за 3 місяці. І уявіть собі, що ті, хто обрав професію «обвалювальник тушок птиці» теж навчаються 3 місяці! Тобто в цьому сенсі прирівняні до нас, швачок. Ну чому, чому там треба вчитися 3 місяці? Вони ці тушки в стразах обвалюють? Дуже обурений. Ну а в іншому поки що все ок», – написав Навальний.

Нагадаємо, що у березні російський опозиційний політик був засуджений до дев’яти років ув’язнення у колонії суворого режиму у справі про шахрайство і неповагу до суду. Крім цього, Навальний повинен був виплатити штраф розміром 1,2 млн рублів (402 тис. грн).

24 травня цей вирок був підтверджений Московським міським судом.

Додамо, що Навальний із в’язниці закликав Захід витрачати гроші не на «Джавеліни» для України, а на пропаганду для росіян у соцмережах, які у Росії уже заборонені.

Також у колонії Олексій Навальний написав текст про Путіна для спеціального випуску «Топ-100 найвпливовіших людей планети» видання Time.

Читайте також: