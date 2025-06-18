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Побиття дипломатки у Владивостоці: ЄС викликав посла Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Побиття дипломатки у Владивостоці: ЄС викликав посла Росії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На дипломатку напали після того, як вона вийшла з готелю на ранкову прогулянку

Європейський Союз викликав посла Росії до Брюсселя для надання пояснень. Це сталося після нападу на одного з офіційних представників ЄС, який стався минулого місяця у східному російському місті Владивосток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Напад на дипломата стався 26 травня. Ім'я посадовця, громадянство та стан здоров'я не розголошуються. Німецьке видання Der Spiegel повідомило, що чиновниця була румункою, яка приїхала до міста у службових справах.

Видання зазначає, що на жінку напали після того, як вона вийшла з готелю на ранкову прогулянку. Поруч з нею зупинився автомобіль, з якого вийшли двоє чоловіків. Їй погрожували, а потім побили. Вважається, що ці чоловіки працюють на російські органи безпеки, повідомляє видання з посиланням на дипломатичні джерела в ЄС.

«Ми засуджуємо будь-яке насильство проти дипломатів ЄС. Вони повинні мати можливість виконувати свої обов'язки без страху і залякування. Безпека наших співробітників має першорядне значення, і ми продовжимо розглядати питання захисту наших дипломатичних працівників», – заявила речниця ЄС Аніта Гіппер.

До слова, польська влада вирішила закрити генконсульство Росії у Кракові. Про це в мережі X повідомив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає «Главком». Так, Польща довела причетність російських спецслужб до диверсії з підпалом торговельного центру «Маривільська 44» у Варшаві.

Теги: Європейський союз посол росія

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