Операція «Павутина» неочікувано викрила недоліки оборонних пріоритетів Трампа та витрат на армію США

Успішна атака безпілотників на російські військові об'єкти та аеродроми, відома як операція «Павутина», викликала значні дебати серед американських посадовців та військових експертів щодо ефективності оборонних планів президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання, сенатор Ліндсі Грем (республіканець із Південної Кароліни) відзначив винахідливість України у використанні безпілотників для успішних атак на російські цілі, підкреслюючи, що ці дії завдають шкоди військовим можливостям супротивника США. Бен Ходжес, колишній високопоставлений командувач армії США в Європі, також зазначив, що «можна з упевненістю сказати, що відбулося значне скорочення можливостей Росії запускати крилаті ракети» завдяки українським ударам.

Проте, генерал Ходжес та інші експерти стверджують, що ці українські удари повинні змусити адміністрацію Трампа переглянути плани щодо протиракетного щита «Золотий купол». Цей проєкт, який Трамп представив минулого місяця і на який Пентагон розробляє плани, покликаний захищати від балістичних, гіперзвукових та крилатих ракет.

Однак, як зазначає видання, протиракетний щит у його нинішньому вигляді не зможе захистити Сполучені Штати від тих типів безпілотників, які успішно використовує Україна. Олександр Віндман, колишній офіцер армії США українського походження, який працював у Раді національної безпеки, заявив, що $175 млрд, які Трамп хоче витратити на проєкт щита, є «нецільовим використанням ресурсів».

За словами Віндмана, успішне знищення Україною російських стратегічних бомбардувальників дронами показує, що Сполучені Штати повинні розглянути, «як захистити наші стратегічні активи від атак дронів».

Як відомо, Україна перевершила НАТО. Експерти різних країн розплутують «Павутину». Операція «Павутина», неймовірний результат якої 1 червня продемонструвала Служба безпеки України, безумовно, увійде у підручники для військових. Уміння молодих українських силовиків мислити нестандартно і вдаватися до непередбачуваних стратегій вже не раз показувало свою ефективність.

До слова, Генштаб ЗСУ повідомив про більше 40 уражених літаків, причому більшість безповоротно, – серед них А-50, Ту-95МС і Ту-22М3.

Дві останніх моделі є носіями крилатих ракет, які використовуються для бомбардування українських регіонів, А-50 – літак радіолокаційного виявлення для виявлення систем ППО, керованих ракет та координації цілей для російських винищувачів.