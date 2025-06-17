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Загинув від удару FPV-дрона. ЗСУ ліквідували титулованого російського борця і окупанта

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Загинув від удару FPV-дрона. ЗСУ ліквідували титулованого російського борця і окупанта
Після завершення професійної кар'єри Бабічук працював тренером

27-річний Бабічук був майстром спорту Росії з греко-римської боротьби

Сили оборони знищили російського окупанта Кирила Бабічука. Про це повідомляє «Главком».

27-річний Бабічук був майстром спорту Росії з греко-римської боротьби, переможцем та призером російських та міжнародних турнірів.

Після завершення професійної кар'єри Бабічук працював тренером. Його вихованці ставали чемпіонами та призерами молодіжних першостей Росії з греко-римської боротьби.

Російські пропагандистські ресурси зазначають, що 15 червня по позиціях 1 штурмової роти 1 мотострілецького батальйону 64 Омсбр 35 армії було застосовано FPV-дрон. Це сталося за 3 км від населеного пункту Решетилівське (Запорізька область). Внаслідок удару окупант Бабічук отримав поранення не сумісне із життям.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: війна окупанти росія греко-римська боротьба

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