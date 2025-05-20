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Заяви Трампа після розмови з Путіним: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Заяви Трампа після розмови з Путіним: головне за ніч
Головні новини ночі проти 20 травня
фото: Білий дім

Трамп розповів, що з Путіним обговорювали майбутню зустріч. Своєю чергою речник Кремля повідомив, що президенти РФ та США обговорювали пряму зустріч Путіна та Зеленського

Трамп зробив низку заяв після розмови з Путіним, речник Кремля також коментував останній діалог між президентами, Центр протидії дезінформації повідомив про фейкові акаунти українського керівництва.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 20 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Трамп під час заходів у Штатах коментував останню розмову з Путіним

19 травня президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Діалог президентів тривав понад дві години. 

Трамп заявив, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії, оскільки вбачає можливість досягнення прогресу в переговорах про припинення війни в Україні.

Трамп заявив, що очільник Кремля прагне миру і закінчення війни вже зараз. У розмові з журналістами Трамп запевнив, що вірить Путіну у його прагенні до миру

Американський лідер заявив Путіну, що «час настав» зупинитись. «Я сказав, що час настав. Ти мусиш зупинити це. Я вважаю, що він хоче зупинитися, майже впевнений».

Згодом Трамп зробив заяву, що суперечить його словам про прагнення Путіна до миру з Україною.

Репортер запитав Трампа щодо його допису у соціальній мережі, коли американський лідер закликав Путіна зупинитись після його чергової атаки на Київ.

Коли ж в нього перепитали, що він думає про останні атаки на Україну, американський лідер відповів: «Він веде війну, війна триває». Водночас додав, що Україна та Росія продовжують атакувати одна одну.

Трамп відповів, що в розмові з Путіним обговорювалась їхня майбутня зустріч. Водночас деталей не надав і, чи планується вона найближчим часом також не уточнив.

Заяви речника Кремля про розмову Трампа з Путіним

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і «не може існувати», оскільки «диявол криється в деталях».

За його словами, головним пунктом, який Росія наполегливо формулює у всіх ініціативах щодо закінчення війни, є «усунення першопричин конфлікту» .

Пєсков також підтвердив, що контакти між Москвою та Києвом були відновлені й тривають. З його слів, попереду складна і кропітка робота над погодженням тексту можливого меморандуму.

Серед іншого, речник Кремля повідомив, що тема прямої зустрічі між диктатором Путіним і президентом України Володимиром Зеленським обговорювалася під час розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Пєсков наголосив, що США не виходять із процесу посередництва. За його словами, Вашингтон продовжує виконувати ефективну роль у переговорах між Росією та Україною.

Він також підкреслив, що всі сторони зацікавлені у якнайшвидшому «врегулюванні в Україні».

ЦПД попередив про фейкові акаунти

Центр протидії дезінформації зафіксував створення фейкових акаунтів президента України Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та голови СБУ Василя Малюка в Тelegram.

«У президента, першої леді та керівника Офісу є офіційні акаунти, які мають відповідний знак верифікації (синя пташка), а діяльність голови СБУ висвітлюється на офіційному верифікованому акаунті Служби безпеки України», – йдеться у повідомленні.

Центр протидії дезінформації запевнив, що всі інші канали є фейковими.

«Зазначимо, що у деяких випадках фейкові канали створюють на базі старих пабліків криптобірж, перейменовуючи їх», – додали в ЦПД.

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Теги: росія війна путін Дональд Трамп Україна президент робота Вашингтон диктатор Дмитро Пєсков

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