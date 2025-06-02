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Сенатор США закликав покарати Китай за купівлю російської нафти

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Сенатор США закликав покарати Китай за купівлю російської нафти
Грем: Настав час для світу рішуче діяти проти агресії Росії, притягнувши Китай та інших до відповідальності за купівлю дешевої російської нафти
фото з відкритих джерел

Сенатор США Ліндсі Грем закликав світ притягнути до міжнародної відповідальності Китай за підтримку військової машини Росії

Американський сенатор Ліндсі Грем звернувся до міжнародної спільноти із закликом притягнути Китай до відповідальності за купівлю російської нафти, що, за його словами, прямо підтримує військову агресію Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у соцмережі Х (Twitter).

«Росія без розбору вбиває чоловіків, жінок і дітей. Настав час для світу рішуче діяти проти агресії Росії, притягнувши Китай та інших до відповідальності за купівлю дешевої російської нафти, яка підтримує військову машину Путіна. Якщо ви хочете, щоб ця війна закінчилася, змусьте Китай допомогти її припинити», – наголосив сенатор.

Грем також відзначив ефективність дій України на полі бою, підкресливши, що українські сили демонструють «креативну» тактику, використовуючи безпілотники для знищення російських бомбардувальників та іншої техніки, яку Москва застосовує для атак на цивільне населення.

Заклик сенатора пролунала на тлі посилення міжнародної критики на адресу Китаю за його економічні зв’язки з Росією, які, як вважають у США, сприяють продовженню війни в Україні.

Раніше ми писали, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив підтримку миротворчим зусиллям президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні та застеріг Китай від підтримки агресії Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис сенатора в соцмережі Х.

Грем розповів, що провів «дуже гарну зустріч» з послом Китаю в США Сє Феном. У ході перемовин обговорювалися глобальні питання, включно з двосторонньою торгівлею та війною Росії проти України.

Китайський дипломат нагадав про позицію Пекіна, яка з початку повномасштабного вторгнення передбачає досягнення миру шляхом діалогу. Сенатор Грем висловив згоду з такою концепцією.

Нагадаємо, Дональд Трамп дедалі більше віддаляється від підтримки України, змінюючи тон щодо війни та Росії. Після теплої розмови з Володимиром Путіним 19 травня, яка тривала дві години, президент США вже не згадує про свою головну передвиборчу обіцянку – швидко завершити війну. За даними журналістів, розмова була настільки невимушеною, що жоден зі співрозмовників не хотів першим класти слухавку, повідомляє «Главком» із посиланням на The Financial Times.

Ключовий момент – під час цієї розмови Трамп взагалі не піднімав тему припинення вогню, не говорив про цивільні жертви та не вимагав зупинки обстрілів. 

Теги: росія війна Китай Сенат США

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