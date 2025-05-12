Польща закриває генконсульство РФ у Кракові через диверсії росіян

Раніше МЗС Польщі вирішило закрити російське генеральне консульство в Познані після виявлення російських диверсій

Польща довела причетність російських спецслужб до диверсії з підпалом торговельного центру у Варшаві

Польська влада вирішила закрити генконсульство Росії у Кракові. Про це в мережі X повідомив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає «Главком».

Так, Польща довела причетність російських спецслужб до диверсії з підпалом торговельного центру «Маривільська 44» у Варшаві.

«У зв’язку з наявністю доказів того, що російські спецслужби вчинили ганебний диверсійний акт проти торгового центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати свою згоду на діяльність консульства Російської Федерації у Кракові», – написав Сікорський.

Раніше МЗС Польщі вирішило закрити російське генеральне консульство в Познані після виявлення російських диверсій.

Так, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив російські спецслужби в організації підпалу, який спричинив масштабну пожежу в торговельному центрі «Маривільська» у Варшаві минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника польського уряду.

Нагадаємо, інцидент стався 12 травня 2024 року. За словами Туска, причиною загоряння став навмисний підпал, організований за вказівкою російських спецслужб. Він також повідомив, що частину виконавців вже затримано. Решту – ідентифіковано, і вони перебувають у розшуку.

У Будівлі величезний комплекс з 1400 магазинами і пунктами обслуговування.

Вогнеборці повідомили, що обвалився дах. Усіх, хто перебував у торговому центрі та поблизу, евакуювали, повідомили у пожежній службі.

Раніше ми писали, що Польща зіткнулася з безпрецедентною спробою РФ втрутитися у президентські вибори країни. Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, інформує «Главком» із посиланням на Reuters.

Польща заявляє, що її роль як центру допомоги Україні зробила її ключовою мішенню для російських диверсій, кібератак та зусиль з дезінформації. Водночас Варшава перебуває у стані підвищеної готовності до втручання.