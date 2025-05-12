Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща закриває генконсульство РФ у Кракові через диверсії росіян

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Польща закриває генконсульство РФ у Кракові через диверсії росіян
Раніше МЗС Польщі вирішило закрити російське генеральне консульство в Познані після виявлення російських диверсій
фото з відкритих джерел

Польща довела причетність російських спецслужб до диверсії з підпалом торговельного центру у Варшаві

Польська влада вирішила закрити генконсульство Росії у Кракові. Про це в мережі X повідомив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає «Главком».

Так, Польща довела причетність російських спецслужб до диверсії з підпалом торговельного центру «Маривільська 44» у Варшаві.

«У зв’язку з наявністю доказів того, що російські спецслужби вчинили ганебний диверсійний акт проти торгового центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати свою згоду на діяльність консульства Російської Федерації у Кракові», – написав Сікорський.

Раніше МЗС Польщі вирішило закрити російське генеральне консульство в Познані після виявлення російських диверсій.

Так, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив російські спецслужби в організації підпалу, який спричинив масштабну пожежу в торговельному центрі «Маривільська» у Варшаві минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника польського уряду.

Нагадаємо, інцидент стався 12 травня 2024 року. За словами Туска, причиною загоряння став навмисний підпал, організований за вказівкою російських спецслужб. Він також повідомив, що частину виконавців вже затримано. Решту – ідентифіковано, і вони перебувають у розшуку.

У Будівлі величезний комплекс з 1400 магазинами і пунктами обслуговування.

Вогнеборці повідомили, що обвалився дах. Усіх, хто перебував у торговому центрі та поблизу, евакуювали, повідомили у пожежній службі.

Раніше ми писали, що Польща зіткнулася з безпрецедентною спробою РФ втрутитися у президентські вибори країни. Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, інформує «Главком» із посиланням на Reuters.

Польща заявляє, що її роль як центру допомоги Україні зробила її ключовою мішенню для російських диверсій, кібератак та зусиль з дезінформації. Водночас Варшава перебуває у стані підвищеної готовності до втручання.

Читайте також:

Теги: Польща Варшава дипломатичний конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Премʼєр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон
До України прибули Макрон, Туск, Стармер та Мерц
10 травня, 08:37
Двометрова скульптура була встановлена біля пам'ятника радянським воїнам у Варшаві
У Варшаві з’явився фалічний Путін (фото)
9 травня, 14:12
Поляки записуються на військові навчання, очікуючи нападу з боку Росії
У Польщі зростає попит на бомбосховища і уроки бойових мистецтв
5 травня, 10:15
Тероборона з українцями. Країна-сусідка планує залучати мігрантів до підрозділів захисту
Тероборона з українцями. Країна-сусідка планує залучати мігрантів до підрозділів захисту
4 травня, 06:27
Мацей Мацяк говорив, що захоплюється Путіним
Журналісти після проросійських заяв кандидата у президенти Польщі продезінфікували студію
1 травня, 11:02
Унаслідок ДТП постраждало 17 людей
У Варшаві перекинувся автобус з українцями: є багато постраждалих
29 квiтня, 10:07
В української сторони є розуміння, що плита була встановлена несанкціоновано і її мають прибрати
«Свідома провокація». Україна відреагувала на таблицю на братській могилі УПА в Польщі
23 квiтня, 17:39
Браун заблокував лікарку в кабінеті, знімав усе на відео та погрожував, прикриваючись бейджем Європарламенту.
Скандал у Польщі: кандидат у президенти увірвався до лікарні та погрожував лікарю
19 квiтня, 11:44
Найгірша ситуація склалася в Підкарпатському воєводстві
Пейзаж як взимку. Польщею пронісся потужний шторм
18 квiтня, 22:04

Політика

США та Китай провели переговори: стали відомі деталі
США та Китай провели переговори: стали відомі деталі
Польща закриває генконсульство РФ у Кракові через диверсії росіян
Польща закриває генконсульство РФ у Кракові через диверсії росіян
Президент Казахстану вводить нове покарання для чиновників
Президент Казахстану вводить нове покарання для чиновників
Очільники МЗС країн Євросоюзу сьогодні зустрічаються у Британії
Очільники МЗС країн Євросоюзу сьогодні зустрічаються у Британії
Перемовини в Стамбулі: аналітики ISW розкрили план Кремля
Перемовини в Стамбулі: аналітики ISW розкрили план Кремля
Путін не хоче миру з Україною, США та Китай заключили угоду: головне за ніч
Путін не хоче миру з Україною, США та Китай заключили угоду: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 травня: ситуація на фронті
81K
Вийшов Путін серед ночі. Що це було?
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 травня 2025
22K
Частина помилково виплатила військовому майже 2,5 млн. Чим закінчилася історія
13K
Перемовини в Стамбулі: аналітики ISW розкрили план Кремля
8088
Росіяни тікають із Анапи в окупований Крим

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua