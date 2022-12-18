Головна Світ Політика
search button user button menu button

Поліція Іспанії перехопила підозрілий пакунок для консульства України

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Поліція Іспанії перехопила підозрілий пакунок для консульства України
Раніше схожі посилки містили вибухівку
фото: elespanol.com

ЗМІ повідомляють, що вибухівки в ньому не було, однак поліція відкрила справу

У Барселоні поліція знову перехопила підозрілий пакунок, який надіслали в українське консульство. Пакунок одразу ж взялися перевіряти фахівці. Про це повідомляє видання In Spain News.

За даними іспанських ЗМІ, інцидент трапився ще у п'ятницю, 16 грудня. Працівники пошти одразу повідомили поліцію Каталонії про підозрілий пакунок для української дипломатичної установи.

За даними ЗМІ, пакунок одразу перевірили на наявність вибухівки усередині. Згідно з інформацією поліції, пакунок не містить вибухівки. Однак правоохоронці відкрили кримінальне провадження через цей пакунок.

Що було усередині – достеменно невідомо. ЗМІ припускають, що у пакунку знову могли бути рештки тварин. Зокрема українські дипломати в Іспанії вже отримували конверт з очима тварин. 

Нагадаємо, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) 30 листопада пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення.

Також виявлений в українському посольстві в Мадриді підозрілий конверт містив розчавлене око тварини – як і у випадку інших диппредставництв України. Відповідну заяву зробило міністерство внутрішніх справ Іспанії.

Крім того, лист із погрозами отримало посольство України в Астані.

6 грудня небезпечні пакунки отримали посольства України в Румунії та Данії.

Читайте також:

Теги: вибух Іспанія посольство тварини поліція влада поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від 30 листопада українські дипломати в Іспанії отримують погрози
Українські дипломати в Іспанії отримали нові підозрілі конверти – МЗС
5 грудня, 11:36
Агенти ще не встановили особу відправника
Теракти в Іспанії: поліція дізналася, звідки були надіслані листи з вибухівкою
4 грудня, 05:19
Перевірка не виявила вибухових речовин у пакунку
Правоохоронці повідомили, що було в пакунку, який отримало посольство України в Іспанії
2 грудня, 20:24

Політика

Поліція Іспанії перехопила підозрілий пакунок для консульства України
Поліція Іспанії перехопила підозрілий пакунок для консульства України
Влада Ірану заарештувала акторку оскароносного фільму
Влада Ірану заарештувала акторку оскароносного фільму
Папа Римський назвав війну РФ проти України світовою
Папа Римський назвав війну РФ проти України світовою
Папа Франциск зізнався, що вже написав заяву про відставку
Папа Франциск зізнався, що вже написав заяву про відставку
Цирк їде на фронт: аналітики оцінили, чи допоможе це армії Путіна
Цирк їде на фронт: аналітики оцінили, чи допоможе це армії Путіна
Шойгу на гелікоптері перевірив окупаційні війська в Україні (відео)
Шойгу на гелікоптері перевірив окупаційні війська в Україні (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Китай починає пожирати РФ
17K
Зеленський програв два суди нардепам від партії Порошенка
11K
Лідерка «Слуги народу» увірвалася в шпиталь до воїна, який лишився без ніг. Скандал отримав продовження
11K
Головне за ніч: переможці Нацвідбору Євробачення та ракети від Британії
7783
США намагалися перешкоджати ліквідації начальника Генштабу РФ – NYT
7130
Папа Франциск зізнався, що вже написав заяву про відставку

Новини

ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
Сьогодні, 07:05
Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
Вчора, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
16 грудня, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту