Поліція Іспанії перехопила підозрілий пакунок для консульства України

ЗМІ повідомляють, що вибухівки в ньому не було, однак поліція відкрила справу

У Барселоні поліція знову перехопила підозрілий пакунок, який надіслали в українське консульство. Пакунок одразу ж взялися перевіряти фахівці. Про це повідомляє видання In Spain News.

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За даними іспанських ЗМІ, інцидент трапився ще у п'ятницю, 16 грудня. Працівники пошти одразу повідомили поліцію Каталонії про підозрілий пакунок для української дипломатичної установи.

За даними ЗМІ, пакунок одразу перевірили на наявність вибухівки усередині. Згідно з інформацією поліції, пакунок не містить вибухівки. Однак правоохоронці відкрили кримінальне провадження через цей пакунок.

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Що було усередині – достеменно невідомо. ЗМІ припускають, що у пакунку знову могли бути рештки тварин. Зокрема українські дипломати в Іспанії вже отримували конверт з очима тварин.

Нагадаємо, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) 30 листопада пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення.

Також виявлений в українському посольстві в Мадриді підозрілий конверт містив розчавлене око тварини – як і у випадку інших диппредставництв України. Відповідну заяву зробило міністерство внутрішніх справ Іспанії.

Крім того, лист із погрозами отримало посольство України в Астані.

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6 грудня небезпечні пакунки отримали посольства України в Румунії та Данії.