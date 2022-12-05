Українські дипломати в Іспанії отримали нові підозрілі конверти – МЗС

Іспанська поліція вилучила на поштовому відділені три нові конверти

В Іспанії поліція вилучила ще три підозрілі конверти, що були адресовані українським дипломатам. Загальна кількість погроз дипустановам України за кордоном таким чином досягла 21 випадку. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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«Іспанська поліція вилучила на поштовому відділені три конверти із, як вважається, очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі. Розпочато слідчі дії. Загалом вже маємо 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам в 12 країнах», – написав він.

Речник МЗС процитував міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який заявив, що українських дипломатів не залякати і не зламати. «Ми будемо і надалі ефективно працювати на захист України від ворога та нашу перемогу», – запевнив він.

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Раніше повідомлялося, що невідомі обмалювали свастикою Український гуманітарний центр в Барселоні. Також посольство України в Астані отримало лист із погрозами.

Нагадаємо, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) 30 листопада пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення.

Також виявлений в українському посольстві в Мадриді підозрілий конверт містив розчавлене око тварини – як і у випадку інших диппредставництв України. Відповідну заяву зробило міністерство внутрішніх справ Іспанії.