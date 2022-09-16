Польща хоче репарації від РФ за Другу світову: рашисти істерично відреагували

Володін закидає Варшаві, буцімто країна-терористка Росія – велика миротвориця

Польща повинна вимагати воєнні репарації за завдану шкоду під час Другої світової війни не лише від Німеччини, але й від Росії. Про це днями заявив президент Польщі Анджей Дуда.

У РФ на таку заяву відреагували традиційно: з істерикою та псевдоісторичними перекручуваннями. Зокрема, спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін у своєму Telegram-каналі написав, буцімто «Польщі варто було б бути вдячною за те, що країна взагалі ще існує завдяки Росії». Політик країни-окупантки, яка провадить геноцид українців, звинуватив поляків у «реабілітації фашизму».

Додав свої п'ять копійок і зрадник та екснардеп Ілля Кива. Він заявив, що буцімто «Польща шукає будь-який привід розпочати переговори з Росією щодо повернення західної частини України під свій контроль».

«Як компенсацію вони хочуть отримати Львівську область. Поляки, як і турки, напередодні великого дерибану не хочуть щось пропустити», – оголосив Кива, відпрацьовуючи методичку Кремля. Адже раніше рашисти вже заявляли, буцімто західна Україна вже захоплена Польщею.

Зазначимо, що 14 вересня польський Сейм ухвалив резолюцію про відшкодування Польщі збитків, завданих Німеччиною під час Другої світової війни. У документі йдеться, що польська держава ніколи не відмовлялася від своїх претензій до німецької держави і що Сейм закликає уряд Німеччини взяти на себе «політичну, історичну, правову та фінансову відповідальність» за всі наслідки, спричинені розв’язуванням Другої світової війни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як Польща готується до можливої війни з Росією. Крім того, Росія не раз погрожувала завдати удару по Польщі.